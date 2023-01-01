想選2024黨主席也擋不住？　侯友宜：該讓中華民國更和平安定

▲侯友宜陪同王鴻薇參拜文昌宮。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（1）日第2度與台北市立委第三選區補選國民黨候選人王鴻薇合體，兩人共同前往中山區文昌宮參拜並接受媒體聯訪。針對2024黨內總統初選議題，侯友宜表示，最重要他在新北市希望能夠串起北台灣的發展；同時他也拉高格局稱，「讓中華民國更和平安定、繁榮永續，這是大家該做的事。」

針對趙少康發文稱只要侯友宜表態參加初選，黨主席朱立倫擋也擋不住，侯友宜對此表示，每一個人有每一個人的角色，最重要自己在新北市希望能夠串起北台灣的發展、台灣共好，讓中華民國更和平、安定、繁榮、永續，這是大家該做的事，所以都是不分你我，大家團結、齊心協力、為國為民，好好打拼、好好做事。

媒體進一步追問，侯友宜怎麼看待黨內初選可能在3月啟動？他表示，其實最重要的還是回到每一個人的分工角色定位，每一個人做好自己的角色，只要都是為國家、人民做事，每一個角色扮演都很重要，所以在大家團結之下，讓中華民國這塊土地能夠永續穩定往前走，這才是最重要的事情。

至於近期黨內風波不斷，包括彰化縣黨部主委蕭景田被通緝、黃復興黨部主委季麟連出席中共黨慶活動，侯友宜則稱，如果是法律上的問題，都尊重法律的過程，每一人都要彼此互相尊重，法律問題就回歸法律處理，而人跟人之間都是互相尊重看到，用同樣的道理大家一起往前走。