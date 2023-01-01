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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

掌2024「夢幻藍」教練？　趙少康：朱立倫可排不分區立委第一名

▲趙少康出席國民黨戰鬥藍感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2021年2月初，投身媒體多年的趙少康不只決定重返國民黨，更揚言爭取角逐2024總統大位。趙少康今（1）日受訪被問到是否參加國民黨總統初選？他表示，的確有比自己更適合的，比如鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜，「有比我適合的就出來，沒有的話就我自己出來」，不過卻沒提到黨主席朱立倫？趙少康則直言，「朱立倫也有角色，他可以當不分區立委第一名，當立法院長，這非常重要而且還有任期保障，我希望來促成夢幻藍」。

趙少康今天下午出席元旦老歌演唱會，受訪時表示，藍軍支持誰自己就會支持誰，目前看起來侯友宜因為九合一選很好，所以很多人希望他出來選總統，郭台銘則是因為捐疫苗，很多人覺得他這行為是真正愛台灣，所以這兩位出來都有很大機會打敗民進黨，「2024最大目標就是下架民進黨啦！侯願意出來很好，看藍軍要支持誰，不管侯郭配還是郭侯配都很好啦！」朱立倫角色則是可以當不分區立委第一名，進而爭取當立法院長，這非常重要而且還有任期保障，「我希望來促成夢幻藍，每個人在自己崗位上好好做事，這是民進黨望其項背的。」


趙少康進一步指出，若郭台銘有意選總統，那就一定要回到國民黨，對上次把黨證退回來的舉動，可以跟大家說是自己太衝動了，趙少康還意有所指地說，「朱立倫的同舟讓那麼多黑金的人都回來了，甚至還位居高位，2024能夠勝選的人當然也要讓他回來囉！」

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