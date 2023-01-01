象山卡位拍煙火悲劇　「101成火燒大樓」濃煙狂冒！崩壞照曝

記者施怡妏／綜合報導

迎接2023年！台北101煙火以「關懷世界、閃耀夢想」為主題，斥資5000萬打造1.6萬發、長達300秒的絢爛煙火秀，許多人早早前去卡位，就是為了要拍到最美的煙火，就有一名網友特地到象山卡位拍照，分享拍到的絕美畫面，只見圖片中的101被紅色火光包圍，乍看之下就像是火災，網友笑說「拍攝者不救？」

▲101大樓被紅光包圍。（圖／翻攝自PTT）

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原PO在PTT發文，「象山101煙火攝影，這樣打幾分？」昨天中午帶著腳架出門，到象山的攝影平台卡位，等到晚上12點時，終於拍到夢寐以求的101煙火，帶著滿足的心情回家，早上起床挑幾張照片修一下圖，接著他貼出一張煙火照，「各位攝影師，這樣給幾分？」

由於昨日台北天氣不佳，圖片中的101，被紅色的光包圍，還伴隨著濃濃的煙霧，看起來就像是災難現場，不知道是跨年煙火的人，還以為失火了。

▲台北101煙火秀燦射300秒。（圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，引起許多網友留言，「你不會去拍火災喔，還不用提早卡位」、「超過100分，跟輝修處（台語，火燒厝）一樣」、「夜景大廈能拍成這養，也是難得一見」、「跟我去年看的煙霧秀好像喔」、「這是911嗎」、「恐怖空襲」、「這種圖也不用修了，直接砸爛相機吧」、「不說還以為是星系團」、「感覺有怪獸要出來了」、「今年真的慘，還沒放就都是霧」、「怎麼這麼像發爐」。

今年台北天氣不佳，跨年煙火讓不少人失望，有網友在PTT發文，「101煙火真的很看天氣」，今年很明顯煙散不掉，可惜了LED螢幕設計的內容，沒辦法完整呈現；原PO稱讚，煙火搭配LED螢幕的想法很好，可以減少煙火數量，減少對環境的傷害，「不過今年天氣不好，感覺施放前就一團霧在周圍，結果煙火放下去就更朦朧了」。