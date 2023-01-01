內閣不改組恐整船溺水？　蔡英文：大家不用過度臆測

▲蔡英文發表2023新年談話。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（1日）發表2023新年談話，針對媒體關切內閣改組議題，蔡英文當場回應說，內閣的佈局她的答案跟前幾天一樣，有答案就會跟大家報告，大家不用過度臆測，她的目標就是要穩定政局、開創新局。

蔡英文今天上午由副總統賴清德陪同，發表新年談話，不過賴全程未公開發言。

蔡英文今天上午發表新年談話後，現場接受媒體提問，針對媒體關注，對於2022年有哪件事情最難忘，民進黨九合一選舉大選是否是其中之一？有人指出民進黨檢討報告並沒有提到總統的因素，蔡英文是否認為過去1年忽略跟人民的溝通？

蔡英文當場回應說，最難忘的事情還是疫情，至於關於選務的檢討，無論是黨務或政務，「都跟我有關，我也負起責任，黨務的部分我已經辭去了黨主席，在政務上我們也做了檢討，接下來就是用一項又一項的施政調整來回應」，2023年要做的事情都報告了，每一項都要全力完成。

此外，有媒體當場詢問，陽明山姜太公道場的國運籤詩指出內閣不換的話，可能會「整船溺水」，且若不換蘇揆沒辦法表現出民進黨的反省，並詢問衛福部前部長陳時中是否可能接任副閣揆？蔡英文說，內閣的佈局她的答案跟前幾天一樣，有答案就會跟大家報告，大家不用過度臆測，她的目標就是要穩定政局、開創新局。