快訊／蔡英文揭新年4目標：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

▲總統蔡英文今天上午發表2023新年談話。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

新的一年到來，總統蔡英文上午在總統府發表2023年新年談話。她提出「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」等4大目標，允諾將擴大租金津貼，並針對房貸族規劃給予補貼，減輕支出的壓力，另在交通方面，將推出整合各項公共運輸的優惠月票，幫大家省下交通費用。

蔡英文今天表示，過去這一年我們共同經歷許多艱難挑戰，邁向疫後的全新階段，去年中國在台海周邊大規模演習，台灣沈穩面對，讓世界看到世界捍衛自由的決心，在烏俄戰爭變局下，台灣人穩健地走過365天，謝謝每一位國人，經過大家共同努力，我們一起度過許多難關。

蔡英文表示，不過，在疫情和全球經濟變局下，仍然有很多人受到衝擊與傷害，有人經歷自己或家人確診，甚至失去健康和生命，有人因為嚴格的防疫措施，生技無以為繼，有人因為物價波動，生活壓力變得沈重，身為執政者，她有絕對的責任，政府確實不是萬能，但政府有責任針對每個不足之處更加努力，全力照顧每位國人。

蔡英文說，2023年是不輕鬆的，面對烏俄戰爭、全球通膨，國際有許多機構都預測，2023年經濟正轉弱，各國要面對經濟金融劇烈波動，能源、糧食危機的不確定性，也讓經濟成長動能備受考驗，台灣也不例外。

蔡英文提出，昨天國安高層會議提出「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」等4大目標，希望透過適當擴大財政支出，保障民眾的生活品質，維持短期經濟成長的動能，兼顧產業長期競爭力的轉型和升級。

在減輕人民負擔方面，蔡英文說，將擴大租金津貼，並針對房貸族規劃給予補貼，減輕支出的壓力，另亦將加速興建社會住宅、加速危老房屋的更新改建；中央將引導以跨縣市為基礎的通勤族，整合各項公共運輸的優惠月票，幫大家省下交通費用。

在穩定民生物價方面，蔡英文允諾，將持續減徵貨物稅，從源頭補貼油電價，舒緩物價波動對生活的衝擊。另外在調整產業體質、維持經濟動能兩目標方面，她說，將透過補助和低利貸款，協助廠商重新設計產線，並協助中小企業朝向合法、永續來改善，增加國內機械產業的訂單。