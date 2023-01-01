全台連下2天！元旦3縣市大雨　10級強風來了

▲台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

元旦連假全台有雨，基隆市、新北市、宜蘭縣大雨特報！中央氣象局表示，今天（1日）、周一桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

氣象局今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局也對12縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東南部沿海空曠地區及桃園、新竹內陸地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局指出，元旦仍受東北季風及南方雲系影響，水氣偏多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢較大，而其他地區中層雲亦較多，為多雲偶有零星短暫飄雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，溫度方面，各地早晚偏涼，北部、宜花仍濕涼，台南以北、宜花低溫約15至17度，高屏及台東18至20度；預測白天高溫比周六稍微上升，台南以北、宜花高溫約19至22度，高屏及台東約23度。

氣象局預報，周一東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，由於南方中層雲系帶來水氣，其他地區亦有零星短暫雨的可能。

氣象局表示，周二、周三東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；周二因仍有殘餘的中層雲系，西半部山區也有零星短暫雨。

氣象局指出，周四起東北季風稍減弱，轉為偏東風，北部及東北部氣溫也稍回升，但各地早晚氣溫仍涼；周四至周六在迎風面大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。