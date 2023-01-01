　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10年老粉罵「台北跨年史上最爛」！煙火直接冷場　內行人：被它影響

網搜小組／趙蔡州報導

台北市政府舉辦「台北最High新年城-2023跨年晚會」，由台北101壓軸帶來長達300秒的煙火表演，陪伴民眾迎接2023年到來。不過台北101煙火秀結束後，有許多網友質疑今年的煙火秀水準不如以往，甚至有人直言「今年真的是史上最爛台北跨年！」

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲有網友在批踢踢表示，今年台北101的煙火秀讓人失望。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市跨年活動結束後，有網友立刻在批踢踢發文，點出這次活動的缺點。他說，自己看了十幾年現場跨年活動，今年弄什麼虛擬未來舞臺，第一次看到開場時歌手不在現場，還以為是大型線上演唱會，然後一堆歌手根本是請來打歌的，最熱門的歌都沒有唱。

他認為，除了跨年晚會水準不如以往外，煙火秀更是爛到不行，「倒數完射一波就停了三秒，還以為故障，現場直接冷場，大家要看的，就是壯觀華麗的視覺，煙火出來又會突然消失，後面才連放比較多煙火，但前面已尷尬冷掉了，救不回來」、「今年真的史上最爛台北跨年，超怒！」

▲[問卦] 台北跨年史上最爛。（圖／翻攝自批踢踢）

▲[問卦] 台北跨年史上最爛。（圖／翻攝自批踢踢）

▲另外有網友質疑，今年台北101煙火秀幾乎只看得到煙。（圖／翻攝自批踢踢）

也有其他人有同樣的質疑，往年只要倒數到0，台北101煙火不是都會全力噴射嗎，怎麼今年好像延遲了，「是今年煙火設計有問題嗎」。也有人提出其他問題，「今年去看的人應該很衰，又冷又濕，然後什麼也沒看到，因為都煙啊，導播鏡頭一直切，卻怎麼看都是煙」、「今年台北101怎麼只有煙，沒有煙火。」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「跨年場看Podcast真的是爛到笑」、「真的超無聊」、「搞不懂在省三小，請那些什麼歌手，連台東都打不贏」、「請來的歌手沒有幾個有聽過，應該很省」、「101煙火也是，明明有更好解決方法，一直炸同一個地方全是煙看屁。」

不過也有網友持不同看法，認為這次燈光煙火秀並不差，只是因為天氣影響導致效果不好，今年很明顯煙更散不掉，讓LED螢幕設計的內容沒辦法完整呈現，「我是覺得101後來改這種螢幕配煙火的方式蠻好的，可以減少煙火數量，但因為有螢幕顯示，不至於因此單調，不過今年天氣不好，施放前就一團霧在周圍，煙火放下去就更朦朧了，可惜了。」

▼網友認為，天氣問題大大影響了台北101煙火秀的效果。（圖／翻攝自批踢踢）

▲[問卦] 台北跨年史上最爛。（圖／翻攝自批踢踢）

▲[問卦] 台北跨年史上最爛。（圖／翻攝自批踢踢）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

ET快訊
LIVE／秒數最長！義大999秒跨年煙火秀　立體繪煙火打造奇
LIVE／台北101煙火「燦射300秒」　《ETtoday》
蔡依林終於唱「18年前周杰倫寫的歌」　前奏一下全場瘋了
五月天線上跨年演唱會免費入場！16萬人擠爆YouTube
性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣　網友狂讚：有誠意
蔡依林開唱6天狂撈1.8億！　辣洩蜜桃「重口味」粉絲掀暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10年老粉罵「台北跨年史上最爛」！煙火直接冷場　內行人：被它影響

粗心客誤點活動！外送員小確幸秒變尷尬現場　瞬間冏臉：讓你賺到

快訊／Joeman證實熱戀中！元旦凌晨曬愛人約會照「甜蜜貼臉閃炸」

老公借錢狂買公仔「以後會增值」　妻崩潰求救：房子頭期款要沒了

台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年　黃偉哲與民煙火迎接璀璨2023

台南頑皮騎士「平交道玩火車」！催油門撞桿7次　司機嚇到鳴笛警告

101跨年慘遭「心靈爆擊」！一票人見18字羞辱笑翻：你那叫熬夜

財經網美贊成「女性服兵役」！深入分析原因：搞不好是女兵救國家

2023年吠陀12星座運勢！天蠍事業財運雙贏、雙子感情恩愛和諧

台北101煙火「燦射300秒」照亮2023　《ETtoday》祝讀者新年快樂

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

10年老粉罵「台北跨年史上最爛」！煙火直接冷場　內行人：被它影響

粗心客誤點活動！外送員小確幸秒變尷尬現場　瞬間冏臉：讓你賺到

快訊／Joeman證實熱戀中！元旦凌晨曬愛人約會照「甜蜜貼臉閃炸」

老公借錢狂買公仔「以後會增值」　妻崩潰求救：房子頭期款要沒了

台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年　黃偉哲與民煙火迎接璀璨2023

台南頑皮騎士「平交道玩火車」！催油門撞桿7次　司機嚇到鳴笛警告

101跨年慘遭「心靈爆擊」！一票人見18字羞辱笑翻：你那叫熬夜

財經網美贊成「女性服兵役」！深入分析原因：搞不好是女兵救國家

2023年吠陀12星座運勢！天蠍事業財運雙贏、雙子感情恩愛和諧

台北101煙火「燦射300秒」照亮2023　《ETtoday》祝讀者新年快樂

10年老粉罵「台北跨年史上最爛」！煙火直接冷場　內行人：被它影響

粗心客誤點活動！外送員小確幸秒變尷尬現場　瞬間冏臉：讓你賺到

快訊／北韓元旦凌晨朝東海發射彈道導彈

快訊／Joeman證實熱戀中！元旦凌晨曬愛人約會照「甜蜜貼臉閃炸」

專訪／繁華過後　謝志堅看今年貨櫃船公司須有效控艙才能免虧

老公借錢狂買公仔「以後會增值」　妻崩潰求救：房子頭期款要沒了

陳昇開唱一半突交代後事！　喊話兒媳悲吐「老去唯一願望」

台南好YOUNG跨年演唱會18萬倒數跨年　黃偉哲與民煙火迎接璀璨2023

五月天不需要阿信了？　團員現場爆驚人言論…全場嚇傻

台南頑皮騎士「平交道玩火車」！催油門撞桿7次　司機嚇到鳴笛警告

土撥鼠沉思被媽叫名字打擾　前3次逐漸臭臉第4次怒跑走

生活熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

101跨年遭「心靈爆擊」！18字羞辱一票人笑了

跨年騙值班！他超扯「無接縫行程」搞定2女

2023年吠陀12星座運勢！

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

一張照曝台灣人多怕冷！羽絨外套暖不暖？靠這招免當冤大頭

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

店門貼「200字↑」內用規定　1族群狂讚

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

更多熱門

相關新聞

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

迎接2023年！台北101煙火以「關懷世界、閃耀夢想」為主題，斥資5000萬打造1.6萬發、長達300秒的絢爛煙火秀，除了延攬「三金團隊」設計原創動畫、音樂及燈光，還首度結合雷射、光束燈，實現四面360度全展演，號稱史上最豪華。隨著新的一年到來，《ETtoday新聞雲》在此祝福各位讀者新年快樂、心想事成。

義大999秒跨年煙火秀　打造奇幻夜空

義大999秒跨年煙火秀　打造奇幻夜空

跨年想看101煙火！在地人狂推「1條路」

跨年想看101煙火！在地人狂推「1條路」

新北天元宮櫻花、平溪天燈日期全出爐

新北天元宮櫻花、平溪天燈日期全出爐

花蓮跨年最好玩　演唱會+健走迎曙光抽大獎

花蓮跨年最好玩　演唱會+健走迎曙光抽大獎

關鍵字：

台北101煙火秀

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！　全場一聽暴動嗆「妳很騷」　

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　銀盔戰袍S曲線全看光

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

葛斯齊公開15分鐘求饒錄音！汪小菲狂喊不能報：許雅鈞還是我家人

五月天耗資1.5億元線上免費唱」　1嘉賓現身了！

2023才10分鐘⋯高雄連2火警

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面