10年老粉罵「台北跨年史上最爛」！煙火直接冷場　內行人：被它影響

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網搜小組／趙蔡州報導

台北市政府舉辦「台北最High新年城-2023跨年晚會」，由台北101壓軸帶來長達300秒的煙火表演，陪伴民眾迎接2023年到來。不過台北101煙火秀結束後，有許多網友質疑今年的煙火秀水準不如以往，甚至有人直言「今年真的是史上最爛台北跨年！」

▲有網友在批踢踢表示，今年台北101的煙火秀讓人失望。（圖／記者湯興漢攝）

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台北市跨年活動結束後，有網友立刻在批踢踢發文，點出這次活動的缺點。他說，自己看了十幾年現場跨年活動，今年弄什麼虛擬未來舞臺，第一次看到開場時歌手不在現場，還以為是大型線上演唱會，然後一堆歌手根本是請來打歌的，最熱門的歌都沒有唱。

他認為，除了跨年晚會水準不如以往外，煙火秀更是爛到不行，「倒數完射一波就停了三秒，還以為故障，現場直接冷場，大家要看的，就是壯觀華麗的視覺，煙火出來又會突然消失，後面才連放比較多煙火，但前面已尷尬冷掉了，救不回來」、「今年真的史上最爛台北跨年，超怒！」

▲另外有網友質疑，今年台北101煙火秀幾乎只看得到煙。（圖／翻攝自批踢踢）

也有其他人有同樣的質疑，往年只要倒數到0，台北101煙火不是都會全力噴射嗎，怎麼今年好像延遲了，「是今年煙火設計有問題嗎」。也有人提出其他問題，「今年去看的人應該很衰，又冷又濕，然後什麼也沒看到，因為都煙啊，導播鏡頭一直切，卻怎麼看都是煙」、「今年台北101怎麼只有煙，沒有煙火。」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「跨年場看Podcast真的是爛到笑」、「真的超無聊」、「搞不懂在省三小，請那些什麼歌手，連台東都打不贏」、「請來的歌手沒有幾個有聽過，應該很省」、「101煙火也是，明明有更好解決方法，一直炸同一個地方全是煙看屁。」

不過也有網友持不同看法，認為這次燈光煙火秀並不差，只是因為天氣影響導致效果不好，今年很明顯煙更散不掉，讓LED螢幕設計的內容沒辦法完整呈現，「我是覺得101後來改這種螢幕配煙火的方式蠻好的，可以減少煙火數量，但因為有螢幕顯示，不至於因此單調，不過今年天氣不好，施放前就一團霧在周圍，煙火放下去就更朦朧了，可惜了。」

▼網友認為，天氣問題大大影響了台北101煙火秀的效果。（圖／翻攝自批踢踢）