LIVE／秒數最長！義大999秒跨年煙火秀　立體繪煙火打造奇幻夜空

記者陳宏瑞／高雄報導

「紫耀義大 享樂好漾」跨年煙火秀今晚登場，義大世界將施放全台最長的999秒大型立體藝術煙火，打造全台首見「立體繪煙火」，透過3大幅寬高各36公尺的獨家施放裝置，如同煙火版光牆，翻玩璀璨圖騰，讓煙火不只是大型花火閃耀夜空，跑動式的立體繪煙火更增添藝術生命力，呈現青春無垠的奇幻夜空，《ETtoday新聞雲》安排全程直播，帶你告別2022，迎接2023。

▲義大跨年有全台最長999秒煙火。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀邁入第14年，年年創新煙火形式，往年曾設置過立柱、塔吊式威牙、立體矩陣等展演裝置，今年挑戰全新視覺饗宴，將於大草坪架設全長108公尺的獨家施放裝置，打造全台首創立體繪煙火。

以往煙火施放角度多為向上擊發，這次透過立體繪裝置，煙火設計朝觀眾視線正向綻放，搭配高科技電腦編程控制，精密計算煙火點位及間隔距離，整體的視覺效果豐富震撼，加上國際級工藝大師客製的手工煙火彈，採用最新技術製程，降低煙霧比例，使煙火的色澤更清秀艷麗，彷彿流暢的煙火版光牆！

▲義大跨年有全台最長999秒煙火。（圖／義大世界提供）

除了獨家的立體繪煙火，義大世界跨年煙火將分為「流行、藝術、浪漫、歡樂」四大篇章，其中第二篇章「藝術」使用的音樂突破以往，加入歌劇，煙火呈現搭配歌劇高低起伏的情緒氛圍，彷彿上演夜空小劇場，帶您沉浸式體驗火樹銀花的各種感動時刻。

序&第一篇章【流行】

如今疫情趨緩，終於能與親朋好友相聚，歡慶跨年之夜，當大家心中那段經典歌曲再現，內心澎湃為跨年之夜正式揭開序幕。全台獨家首創的立體繪煙火，跑動式煙花在巨型裝置上閃耀，如同煙火版光牆，享受一場融合視聽覺的跨年饗宴！

第二篇章【藝術】

歌劇音樂帶您從「心」感受煙火的美有別於以往的煙火呈現，與歌劇 搭配營造出高低起伏的情緒氛圍享受夜空小劇場般地沉浸式體驗。

第三篇章【浪漫】

以大畫面的閃類煙火，層層綻放交錯盛開就像天空中有滿滿的星星在閃耀著，美好且浪漫，讓這跨年之夜多一份溫暖的感動。

第四篇章【歡樂】

特別選用升尾類煙火七彩豔麗，不斷上升空中展耀層次感，像是大畫面的金色絢麗、夢幻的七彩霓虹還有特製小花千輪，以豐富華麗的煙火振奮人心。新的一年，祝福大家充滿信心、平安、喜悅，歡迎2023的到來！