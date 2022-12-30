跨年想看101煙火！在地人秒喊「這條路」　他推捷運1站：撤很快

▲有網友詢問「跨年要去哪裡看101煙火好？」（圖／Jimmy Liao授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022年進入倒數，明（31）天就要準備跨年了，就有網友前幾日在社團「信義區三兩事」發文，似乎打算在台北過跨年夜，向台北人求助詢問，「不用去101，哪個點可清楚看到跨年101煙火？」話題引發熱論，在地人紛紛現身分享經驗，給出不少冷門地點供參考。

有網友日前在社團發問，「請問各位大大，不用去101，哪個點可清楚看到跨年101煙火？謝謝！」貼文吸引討論，有許多人都提到「松仁路」，「象山六巨石附近、超然亭附近，松仁路信義國中附近」、「松仁路底、吳興街交叉口」、「松仁路麥當勞那附近」、「松仁路、松智路某些路段」、「我去年是在松仁路上靠近中華電信……一定看得到整支101。」

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▲很多網友都提到松仁路，圖為松仁路底吳興街總站。（圖／Jimmy Liao授權使用）

還有台北人提供較冷門的地點，「福德街虎山奉天宮山腰那就可以看，但有些距離」、「惠安公園，爬個樓梯上去就有好風景，就可以清楚看到跨年煙火嚕」、「松山路656巷，永春崗公園」、「紫雲街底、竹村居酒屋、永吉松信路口變電所缺口都是不錯的地方。」

一位在地人則特地發文，貼出多張照片，「跨年要去哪裡看101煙火好？我來分享些地點，其實捷運象山站出口就很棒了」，並直呼「奉勸不要往象山上跑，人很多會後悔，純屬個人看法。」有人也提醒道，「記得要到上風處」、「行家，不然煙霧彌漫裡只能看到一隻很像拖把的東西」、「內湖劍南山、碧山巖、士林劍潭山都是人。」

▲在地人說，象山捷運站2號出口就能看到101，「腹地大、不用人擠人，看完要撤退搭捷運很快。」（圖／Jimmy Liao授權使用）

▲也可以到象山捷運站3號出口後方的豪宅區等看煙火。（圖／Jimmy Liao授權使用）

有趣的是，還有一大票網友秒喊不想湊熱鬧，「自從這幾年跨年都寒流下雨，我都在家吹暖爐開電視，雖然頂樓就看得到，但電視可以轉台看哪家拍得清楚……很實用又溫暖」、「電視欣賞+1、各角度都有、不用人擠人」、「多年跑來跑去後發現，還是在家看電視最實在，不用塞車塞人吹冷風，電視多重角度+重播，吃吃喝喝烘暖爐，多好！」

▼每到跨年，象山各個點早有攝影師卡位，「你上山除了很累，還只能看人後腦袋。」（圖／Jimmy Liao授權使用）

▼在地人提醒，看煙火記得找上風處，不然恐怕狂吃煙 。（圖／Jimmy Liao授權使用）