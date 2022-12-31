台中跨年晚會湧11萬人　防梨泰院案市府啟動「防踏機制」

▲台中市府晚間9時許啟動「防踏機制」。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

迎接2023年，全台正沉浸在歡樂的氛圍中，台中跨年晚會水湳中央公園31日晚間10時許，湧進11萬人狂歡。惟今年10月間韓國發生梨泰院踩踏慘案，台中市政府為確保民眾安全，今晚9時啟動場內人數達75%的「防踏機制」，對部分出入口進行管制，並引導人流從特定出入口進出。

韓國首爾梨泰院10月29日舉行萬聖節活動，吸引10萬人潮，未料一處斜坡窄巷發生跌倒骨牌效應，造成158人死亡及197人受傷，重大死傷震驚全球，當時南韓政府還宣布為期約一星期的全國哀悼期。

今年台中跨年晚會在水湳中央公園晚間7時準時舉辦，新聞局統計，至晚間10時許活動會場內湧入8萬5000人、場外也有約2萬5000人，合計約11萬人，比梨泰院慘案的活動人潮還多1萬人。

新聞局表示，水湳跨年晚會場地約可容納10萬人，但因應梨泰院事件，今年特別制定防踩踏計畫，場內人數達75%時啟動防踩踏機制，人數超過9萬「只進不出」，依現場人流啟動部分出入口管制，並引導人流從特定出入口進入會場，將持續視現場人潮狀況滾動調整，以確保場內安全。防踩踏小組成員已就定位準備應變。

▲水湳中央公園跨年晚會湧入11萬人。（圖／台中市政府提供）