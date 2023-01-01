網購20萬煙火慶新年！警消一見全查扣可罰150萬…他臉綠了

▲ 翁男網購20萬煙火遭全數查扣。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名40歲翁姓男子，昨天晚上跨年夜9時許，興高采烈與友人一起帶著近50公斤、市售價格20萬的高空爆竹到八里廖添丁廟旁想施放慶賀新年，民眾見到大量爆竹趕忙報警，消防局立即到場，發現這批高空爆竹不僅未合格，也沒有事先申請，違者最高可開罰150萬元罰鍰。

新北市消防局昨跨年夜晚間9時，接獲民眾檢舉八里區有民眾欲施放大量專業爆竹煙火，消防人員抵達現場時發現40歲翁男與友人，跨年夜攜帶大量的爆竹與專業高空煙火，在八里區廖添丁廟停車場處欲燃放迎接新年，查該區屬煙火禁放區，該批爆竹煙火未有合格標識且未事先申請。

翁男向消防人員表示，是在網路平台上購買爆竹煙火，不知道已違反爆竹煙火管理條例，消防人員清點後，發現專業煙火及一般爆竹煙火總重量48.84公斤，其中包含高危險性專業煙火計有4吋煙火彈、火盆花8盒，共計284發。

消防人員進一步表示，爆竹煙火依種類可分一般爆竹及專業爆竹煙火並需附加認可標示。一般爆竹雖不需核准，需依外盒說明使用；專業爆竹煙火屬高危險物品，需有專業證照人士才能施放。

爆竹煙火之製造場所與販賣場所及專業爆竹煙火施放場所，其負責人應投保公共意外責任保險，違者可依爆竹煙火管理條例第27條規定裁罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰。新北市消防局第三大隊長黃弟勝提醒，民眾切勿在網路上購買來路不明爆竹煙火，以免觸法及危害自身安全