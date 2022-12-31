快訊／前天主教教宗本篤十六世病逝　享耆壽95歲

▲ 羅馬天主教前教宗本篤十六世。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞、吳美依／綜合外電報導

梵蒂岡發言人沉痛宣布，羅馬天主教榮退教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）於當地31日上午9時34分在住處病逝，享耆壽95歲。由於年齡因素，他的健康狀況在最後幾小時內有所惡化。

此前，其繼任者、現任教宗方濟各（Pope Francis）28日發表每周例行談話時曾透露，本篤十六世病情嚴重，他經常前往探望，也希望信徒為他祈禱，「我想請大家特別為默默支持教會的榮退教宗本篤祈禱，他病得很重。」

綜合BBC、法新社等外媒，本篤十六世領導天主教會不滿8年，就於2013年以健康狀況不佳為由退位，成為1415年以來首位辭職的教宗。他卸下教宗職務後，在梵蒂岡的教會之母修道院（Monastero Mater Ecclesiæ）度過晚年。

本篤十六世出生於德國，本名若瑟．類思．拉青格（Joseph Ratzinger Regensburg），2005年成為史上最年長的教宗之一。他擔任教宗期間，天主教會面臨神父虐待兒童的醜聞及多項指控。今年稍早，他承認自己在1977-1982年期間擔任慕尼黑大主教期間處理性侵案件時犯了錯。