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新北家暴男家暴「扯妻兒頭髮」　抓花女警臉+踹歪男警鼻樑...GG了

▲▼女警在現場被游男抓傷左下眼瞼，他送醫時更狠踹男警鼻樑 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女警（左圖）在現場被游男抓傷左下眼瞼，他送醫時更狠踹男警鼻樑 。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市一名人夫31日凌晨0時許，酒後痛毆妻子與14歲的兒子，把母子打到鼻青臉腫，民眾聽到聲響報案，女警趕赴現場時，先看到地上有2撮頭髮，直覺不妙，下一秒人夫開始臭罵三字經並出手抓傷女警的臉，女警負傷壓制後通報支援，警員到場戒護送醫，未料男子在醫院又出腳踹傷男警鼻樑。

據了解，從事裝潢業的的54歲游姓男子，原本跟員工在外談生意並喝酒，後來員工將醉醺醺的游男載回永和區永利路住家，游男竟在員工面前對48歲葉姓妻子及14歲的兒子出拳！妻子右臉挫傷，兒子則右上眼皮腫傷，鄰居聽到聲響於是報案。

黃姓女警及同事獲報後到場，看到屋內地上有2撮的頭髮，與鼻青臉腫的母子，此時游男不斷言語挑釁，甚至出手抓傷黃員的左下眼皮！黃員忍痛與同事將游男壓制，而游男的員工則站在旁邊不敢輕舉妄動。後來游男被依妨害公務現行犯帶返所偵辦，至於妻子及兒子則被警方派員護送至永和耕莘醫院驗傷。

游在派出所時表示身體不適，隨後被戒護送醫，因院方的醫療行為需調整游男腳部的鬆緊帶，過程中游男又開始掙扎，支援戒護的張姓警員要求其別亂動，蹲下出手想壓制其雙腿時，竟被游男一腳踢中鼻樑當場掛彩。被家暴的母子在驗傷後到派出所提告，警方在游男清醒後製作筆錄，並依法移請偵辦。

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