稱週刊配合民進黨壓新聞　吳子嘉辯合理懷疑獲免賠原因出爐

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／記者曾俊豪攝）

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉去年在YouTube《董事長開講》節目，指稱《鏡週刊》為爭取新聞台在有線電視52頻道上架，配合民進黨拖延報導立委高嘉瑜遭家暴案，之後決定刊登，是幫總統蔡英文的「論文門」案轉移焦點等語，發行《鏡週刊》的精鏡傳媒公司告吳子嘉求償精神慰撫10萬元與刊登道歉啟事，台北地院審結，判吳子嘉僅須刪除這段有爭議的影片連結，可上訴。

判決理由指出，《鏡週刊》與爭取上架52頻道的《鏡電視》是各自獨立的媒體，吳子嘉本案言論將2者混為一談，且對於言論中關於事實陳述的內容，吳子嘉無法舉證關聯性與合理說明，確實傷害《鏡週刊》商譽，但法人不會受到精神痛苦，不得請求精神慰撫，而勝訴判決會上網公開，足以回復商譽，所以沒准許精鏡傳媒所提求償與公開道歉的主張。

本案源於吳子嘉去年(2021年)12月18日，在《董事長開講》節目指稱，《鏡週刊》去年11月初就得知高嘉瑜遭時任男友林秉樞家暴，卻拖到同月30日才獨家刊出，因為「我聽說總統也有介入，說總統本來是說這個東西不能搞的，後來總統開綠燈給他過關(指同意報導)」。

▲立委高嘉瑜(左)2021年遭時任男友林秉樞(右)家暴成傷，引發起大關注。（合成圖／ETtoday資料照）

吳子嘉聲稱「《鏡週刊》現在是最聽民進黨的話」、「主要金主是辜仲諒啦」、「他要申請電視台，原來的52台是要給《鏡週刊》的」、「所以《鏡週刊》現在聽蔡英文的話」、「《鏡週刊》是百分之一百聽民進黨的話，民進黨叫他不要登，屁都不敢放」。

吳子嘉表示「聽說到最後終於要登，聽說有人想到說，林秉樞事情，可以幫上總統的忙，可以把這個假博士論文(指「論文門」)的案子給轉移焦點，因為那兩天剛好開庭」等語。

精鏡傳媒強調去年11月中旬才接獲爆料，花2周時間採訪查證即刊出，已屬明快，更不可能拖延獨家新聞，且《鏡週刊》與《鏡電視》互不隸屬，認為吳子嘉損害《鏡週刊》公正製作刊載新聞形象，使記者專業倫理價值受質疑，對商譽造成極大創傷，提告要求吳子嘉賠償10萬元、從YT刪除本案爭議影片，以及在《美麗島電子報》臉書粉專刊登聲明啟事60天。

吳子嘉抗辯指出，《鏡週刊》去年11月24日就去林秉樞母親告別式現場拍攝資料照片，更爆出立委段宜康幫林秉樞向《鏡週刊》打探，但同月30日才刊出報導，明顯拖延，他合理懷疑《鏡週刊》配合當權者壓新聞，以免高嘉瑜遭家暴案傷及民進黨形象，他自認對可受公評之事做合理評論，應受言論自由保障。

法官指《鏡週刊》的報導清楚寫明是11月中旬才接獲爆料，而媒體報導涉及公益事件，應盡合理查證義務，採訪查證2周即報導，難以認定有何拖延，吳子嘉也無法合理說明《鏡週刊》報導高嘉瑜遭家暴案的方式，跟《鏡電視》爭取上架52頻道有何關聯性，因此判他須刪除本案爭議影片，可上訴。