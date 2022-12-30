跨年晚會預估5萬人入場！台東設4處救護站　醫護團隊隨時待命

▲台東縣政府於海濱公園跨年晚會現場週邊設置4處醫療救護站。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東跨年晚會將於31日晚間展開，台東縣衛生局於活動現場設置4處救護站，每站都有專業醫護人員、救護物資、提供緊急救護服務。縣府呼籲參與活動民眾應全程正確配戴口罩遵守相關防疫規定，並注意保暖，有慢性病民眾，應先服藥再入場，隨時注意自身狀況。散場時應注意自身安全，避免發生推擠意外。

縣長饒慶鈴表示，台東縣繼2020年阿妹跨年演唱會後，今年再次辦理大型跨年演唱會，卡司陣容堅強，縣府團隊已準備好各項工作，相信能平安順利完成任務。尤其，預估將有超過5萬人湧入晚會現場，防疫作業及救護務必謹慎確實。

活動會場共設立4處救護站，每站配置一位醫師、兩位護理師及一位高級救護技術員，救護站備有救護包、AED（自動體外心臟電擊去顫器），並規劃兩處設有救護車後送等，衛生局並已函文通知轄內各急救責任醫院，於活動期間加強急診作業，使傷患於後送時能立即得到妥善醫療處置。

近期本土新冠疫情有上升情形，為避免因染疫造成的重症風險，建議於戶外人潮較密集處，因為容易接觸不特定對象，仍請自主配戴口罩，髒污就應該更換、隨身攜帶乾洗手液，勤洗手才可保護自身健康與安全，如有受傷或身體不適情形，請至救護站診療。