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日籍自行車手太魯閣遭落石打死　二審逆轉判准國賠468萬

花蓮各單車社邀約發起的「騎行大愛」活動，近百名車友在花蓮慈濟醫院集結，一路騎單車陪伴白井寬之與家屬到花蓮火車站。（圖／記者王兆麟攝）

▲白井寬之的父母當時在花蓮火車站，接受各界送行。（圖／記者王兆麟攝）

記者吳銘峯／台北報導

日籍車手白井寬之2017年9月間來台參加太魯閣登山賽，結果試騎時遭落石擊中頭部，傷重不治。他的父母跨海提出國賠訴訟，要求公路總局賠償近800萬元，一審未准。案經上訴，高等法院二審30日做出逆轉判決，改判准國賠468萬餘元。可上訴。

白井寬之2017年9月來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，賽前試騎路線時，在中橫173+610公里處、約為九曲洞隧道口遭落石擊中頭部，送醫治療4天後仍傷重不治。事件發生後震驚自行車界，第二年他的父親帶著兒子的遺照，先到出事地點悼念，之後更帶著遺照，為兒子完成未能完成的賽事，過程感人熱淚。

白井的父母之後也提出國賠訴訟，他們主張事故發生處之山壁多為片岩，又因地形險峻，經常發生落石事件，因此主管機關公路總局於本件事故發生前，即曾於九曲洞隧道出口處，延長加蓋明隧道，但公路總局未為適當之防護網設置，或採取其他積極之防護措施，仍造成此次意外發生，可見公路總局仍具有疏失，因此求償799萬餘元。

一審宜蘭地院審理後，認為本案公路總局沒有疏失，因此駁回白井夫妻的訴訟。2夫婦上訴第二審，高等法院審理後，認為公路總局既已知在事故發生地點之九曲洞隧道出口處，延長加蓋明隧道及在明隧道上方鋪蓋保麗龍以緩衝落石砸落；並於事故發生地點附近可變換號誌上方之邊坡，設有水泥牆及落石防護欄，以防護該可變換號誌遭落石擊中損壞。亦即可見公路總局明知該路段上方邊坡有落石危險，卻未及時採取足以防止危險發生之具體措施，因此公路總局就該路段設置防範落石設施有欠缺，必須負擔賠償責任。

經過計算後，高等法院改判准國賠新臺幣429萬5,302元、日幣169萬4,932元，包含2夫婦各200萬元精神慰撫金，總計判准國賠新臺幣468萬餘元。

▼白井寬之事發當時，遭落石擊昏，倒在地上昏迷不醒。（圖／新城分局提供）

騎自行車的日籍男子白井寬之，頭部被落石砸中血流如注意識不清，送國軍花蓮總醫院救治。（圖／新城分局提供）

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