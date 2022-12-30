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新北跨河煙火迎2023！元旦連續假期　蘆洲警教如何避車潮

▲新北跨河煙火迎2023 蘆洲警教如何避車潮。（圖／新北市蘆洲警分局提供）

▲新北跨河煙火迎2023，蘆洲警教如何避車潮。（圖／新北市蘆洲警分局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

2023年元旦3天連假將從明天展開，為維持交通順暢，新北市蘆洲警分局於元旦連假期間，針對轄區五股交流道、成泰路段、龍米路段、八里渡船頭等交通樞紐均會派遣警力及義交加強疏導，用路人如要開車出門，可先妥善規劃行程，確認行車路線，民眾開車行經易壅塞路段，建議可避開尖峰時段或行駛替代道路因應。

蘆洲警分局指出，今年12月31日晚間於淡水河兩岸將舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」活動，當日下午2時起，因活動人潮踴躍，而八里區龍米路至會場段車潮將會逐漸增加，警方呼籲民眾以大眾運輸作為前往工具，可搭乘704、928、963、878、紅22、紅13等公車路線前往會場，另外亦可藉由捷運至淡水站轉藍色公路（運輸船）至八里。

▲新北跨河煙火迎2023 蘆洲警教如何避車潮。（圖／新北市蘆洲警分局提供）

蘆洲警分局表示，警方將在12月31日16時至22時，針對活動會場旁的八里區挖子尾及忠孝路至挖子尾街及博物館路口進行封閉；若欲駕車前往，仍建議儘量提早出門，如欲前往八里會場者，可多加利用台64線轉台61線匝道，另欲前往淡水會場者，因預期關渡橋將會湧現車潮，可改行重陽大橋轉洲美快速道路接大度路，以避開龍米路段及關渡橋等易壅塞路段。

蘆洲警分局提醒，為防止過多車流湧入八里地區造成壅塞，已妥善規劃進場及離場交通疏導勤務、滿場機制及相關道路管制措施，前往觀賞民眾建議可多搭乘大眾運輸交通工具，避免因停車位不足及道路路幅限制受困車陣，也請民眾務必遵循現場警察及義交人員指示耐心行車，快樂出遊，平安返家。

▲新北跨河煙火迎2023 蘆洲警教如何避車潮。（圖／新北市蘆洲警分局提供）

▲新北跨河煙火迎2023 蘆洲警教如何避車潮。（圖／新北市蘆洲警分局提供）

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