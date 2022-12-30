馬祖新村眷村文創園區職人村　第六期進駐計畫開始徵件

▲馬祖新村眷村文創園區職人村第六期進駐計畫開始徵件。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局30日表示，培育文創產業的中壢區馬祖新村文創園區，已實施5期的職人村進駐計畫，並獲得不錯的迴響，成功翻轉舊有的眷村空間。即日起「馬祖新村眷村文創園區職人村第六期進駐實施計畫」受理徵件，歡迎有興趣的市民朋友們踴躍投件。

文化局表示，「馬祖新村眷村文創園區」自107年起陸續辦理「文化創意產業及職人村一至五期進駐實施計畫」，累計徵得16組業者進駐，吸引了早午餐、咖啡館、客製衣服、二手書買賣、手作紙藝、手作花藝、客製傢俱及工匠DIY、親子互動故事屋、東南亞雜貨、飲食及手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、手工皮件、梭織及渲染織品等事業，吸引許多優秀職人，成功活化歷史建築，成為桃園市最具指標性之文創場域。

此次第六期計畫將再開放5個眷舍空間，第1年期間免收房屋租金，經考核通過的單位，最長可進駐本園區5年，提供職人展現創作及文創商品、服務之場所，並透過人才、產品以及市場三大層面之整合，發揮產業群聚效應，扶植本市文化創意產業之發展。

此外，亦將透過輔導平台提供諮詢服務、辦理培力課程等，協助提升進駐單位之經營與品牌行銷能力，並不定時舉辦整合行銷活動，達到促進本市文化創意產業發展之目的。徵件至112年2月17日（五）截止，詳細計畫內容請上桃園市政府文化局官網，最新消息項下查詢https://culture.tycg.gov.tw/。