全台最美眷村市集在這裡！　馬村市集推出7個主題活動

▲桃園馬村市集推出7個主題活動。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



全台最美眷村市集在這裡？桃園光影電影館舉辦「夏夜電音派對」，為吸引更多民眾參加，於馬祖新村眷村文創園區，推出周末馬村市集，31日首場吸引超過千名市民，一同度過愉快的優閒午後和悠閒的夜晚，漫步行走在眷村的復舊時空，體驗桃園的眷村文化。

▲桃園馬村市集首場吸引千名市民參加。（圖／文化局提供）

文化局1日指出，馬村市集將規劃7個主題活動，於今年的8月31日起迄明（2020）年2月16日，利用假日辦理，共有13場，分別為「馬村新日常」、「馬村文創巢」、「馬村瘋馬戲」、「馬村過光棍」、「馬村換換物」、「馬村迎春宴」、「馬村返家日」等精彩有趣好玩的7個主題，每場市集公開招募60家品牌參與，集結桃園在地及全台各地品牌攤主們，共同參與舊時歷史建築中的文創設計新生活。

市集主題舉辦日期分別為：1馬村新日常(8/31日)2．馬村文創巢（9/07 (六)、/09/08 (日) 3.馬村瘋馬戲(10/19 (六)、10/20 (日)4馬村過光棍(11/09 (六)、108/11/10 (日) 5.馬村換換物(/12/21 (六)、12/22 (日) 6.馬村迎春宴(109/01/18 (六)、109/01/19 (日) 7.馬村返家日(109/02/15 (六)、109/02/16 (日) 。

市集規劃4種招募類別有：「風格選物」，以具有本土原創展現手感溫度的食衣住行良品或適合家用擺飾、可攜帶飾品及經典收藏品個性雜貨；「美學生活」，以木作、皮革、編織、植栽、花藝、陶器、拼布等各式職人創作或以原創圖文衍生相關周邊設計開發商品；「日常良食」，以手感烘焙、自製甜品與創意飲品等；「自然綠活」，以採用友善耕作農法的在地小農蔬果、葉菜與花卉及農產加工品，或可重複使用生活器皿、二手舊物等。