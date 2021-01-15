來去眷村民宿住一晚　歷史建築馬祖新村隱園民宿揭牌

▲馬祖新村隱園民宿。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區「馬祖新村隱園民宿」15日舉行揭牌。市長鄭文燦表示，馬祖新村為桃園保存最完整的三大眷村之一，2004年登錄為歷史建築，藉由民宿業者的創意及經驗，公私協力打造原汁原味的「馬村隱園」眷村民宿，讓更多朋友入住後能體驗到最有溫度的眷村文化。

▲隱園民宿客廳。（圖／市府提供）

鄭市長表示，占地近80坪的馬祖新村隱園民宿，屋頂橫樑以台灣杉木建造，保留古巷及古井等特色場域，充滿眷村歷史記憶，來眷村民宿住一晚，就能感受眷村獨特的時代記憶。馬祖新村的修復及活化成果已經成為全國典範，修復的過程以修舊如舊的原則保留眷村生活的樣貌，當年駐紮在馬祖的官兵所居住的眷舍，每個房屋都有共同的天井，紅磚、黑瓦及蘋果綠門窗的建築風格非常具有歷史特色。

▲隱園民宿保留古巷及古井等特色場域。▼馬祖新村隱園民宿揭牌。（圖／市府提供）

文化局長莊秀美表示，馬村隱園民宿為平房瓦厝建築，目前共有馬村房（2人，床鋪型）、隱園房（4人，通鋪型）、以及蘭楊房（2人，床鋪型）三種房型可供選擇；民宿內附設餐廳、廚房及大坪數衛浴，旅客可在充滿人文氣息的歷史建築中品嚐眷村味美食佳餚，邀請民眾前來體驗眷村生活。包括市議員彭俊豪、謝美英、觀旅局長楊勝評、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

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