2022桃園眷村文化節10／7起登場　邀您同享眷味時光

▲文化局長莊秀美表示，2022桃園眷村文化節以「眷光再現」為主題。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園眷村文化節本月7日起迄16日，熱鬧展開。市府文化局長莊秀美5日表示，今年以「眷光再現」為主題，活動內容有音樂劇、兒童劇、展覽、市集、小旅行等，陸續在中壢龍岡森林公園、桃園眷村鐵三角（馬祖新村、太武新村、憲光二村）、龜山眷村故事館、忠貞新村文化園區及陸光四村等處展開超過130場活動！

莊秀美局長表示，2022桃園眷村文化節，今年是第22屆舉辦，有6項創新活動，包含兒童劇「屋頂動物園」邀請安徒生和莫札特的創意劇場，融入桃園眷村元素演出；桃園首部眷村創作音樂劇，以穿越劇形式呈現兩代人情感的「歌唱吧！1977」；由國內知名狂想劇場演繹全國徵選出的眷村劇本《炊煙》、《竹籬歲月》、《家祭》精彩片段，以戲劇形式分享眷村生活點滴的「眷村劇本讀劇會」。

▲2022桃園眷村文化節，有6項創新活動。（圖／文化局提供）

還有桃園市政府與榮民榮眷基金會共同出版的台灣眷村系列繪本，運用童趣迷彩造型，讓小朋友們以充滿想像力的方式認識眷村文化的繪本主題展「碉堡故事屋」；整合5G技術的「真實夢境XR-六公里的返鄉路」及以聲光實驗性表演，詮釋戰爭過程影音感知經驗的「戰爭聲響 和平發聲」等。

▲眷味料理充滿故事。（圖／文化局提供）

文化局也邀集桃園5個在地眷村社區共同展出家的樣貌「眷．時光 社區共創展」；結合國家文化記憶庫眷村學知識轉譯的裝置藝術，帶你用不同視角認識桃園眷村； 10月9日邀請海鷗K人聲樂團，以阿卡貝拉在草地野餐傳唱經典歌曲；10月15日團圓食光宴邀請總舖師水蛙師（張和錦）端上經典眷味料理；敦青舞蹈團、何日君再來劇團演出《我們的花漾年華》、《小城故事》，重現眷村人物的生命故事；現場還有多場手作及實境體驗，精彩豐富不容錯過!

另外，還有眷村走讀小旅行，帶領民眾一起走入桃園眷村鐵三角沉浸在光陰的故事。今年3月新開幕的「異域故事館」也將安排國慶市集及遊行活動，另邀請資深歌手在陸光市民活動中心演唱膾炙人口的歌曲，10月16日龜山眷村故事館辦理館慶暨新式眷村料理發表，更多活動資訊請上「桃園眷村文化節」官方臉書粉絲專頁(網址：https://www.facebook.com/bamboofence)。