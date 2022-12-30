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台南跨年眾星雲集　魏如萱、艾怡良、五堅情都來了！

▲2023台南好Young跨年演唱會眾星雲集，魏如萱、艾怡良、五堅情都來了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023台南好Young跨年演唱會眾星雲集，魏如萱、艾怡良、五堅情都來了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南好Young跨年演唱會本周末即將上場，由於今年藝人組數陣容龐大，近日已緊鑼密鼓進行彩排，負責晚會壓軸演出的超人氣團體「五堅情」30日也到場彩排，談及首度要在台南全數合體一起參加跨年晚會，感到開心榮幸，尤其對台南美食念念不忘，希望這次有機會品嘗。

由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒及婁峻碩組成的「五堅情」已連續三年參與台南市的耶誕跨年系列活動，2020年首度合體到新營體育場參加「青春流行夜」演唱會，結果碰到疫情不得不延到跨年後，2021年則是只有「四堅情」登上耶誕演唱會，今年總算合體成功，並且擔任跨年晚會倒數完壓軸的重要角色。

「五堅情」表示，今年的跨年夜將有個別成員的獨唱以及全體合唱，預計帶來30分鐘的精彩表演，目前團員除加緊練唱，30日中午也特地到現場彩排，希望當日能帶給觀眾最完美的演出。

▲2023台南好Young跨年演唱會眾星雲集，魏如萱、艾怡良、五堅情都來了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，由於今年是首度合體在台南跨年晚會演出，南部粉絲紛紛表示期待，成員說覺得很開心及榮幸，也希望現場大家都能玩得很開心。另外「五堅情」成員也特別提及最喜歡的台南美食是蝦捲和牛肉湯，對於牛肉火鍋的美味更是念念不忘，希望這次有機會能品嘗。

同樣想念台南美食的還有金曲雙天后魏如萱和艾怡良。今年台南跨年晚會登場後，魏如萱已有台北小巨蛋的演唱會計畫，艾怡良則將進行特別的Live house 巡演。魏如萱說，每次到台南都會很想再品嘗的有沙茶火鍋、黑糖冰以及很多好吃的甜點咖啡店。而艾怡良則表示最喜歡台南的米糕、碗糕、蝦卷。

市長黃偉哲強調，由於今年跨年卡司超強，不少民眾為搶占舞台前最佳位置，提前多天於永華市政中心西側廣場搭帳棚守候。特別呼籲歌迷朋友注意加強保暖措施。此外，今年活動全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。請民眾事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

▲2023台南好Young跨年演唱會眾星雲集，魏如萱、艾怡良、五堅情都來了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本場活動預計由晚間6點開始暖場表演， 7點正式開始演出至凌晨0點30分，當晚電視轉播頻道為TVBS歡樂台（42台）、有線電視臺南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台部分則有中華電信MOD跨年專區，OTT直播部分有中華電信Hami Video。另外民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、臺南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看(網路直播時間：6點半開始、電視轉播：7點開始)。

本次贊助單位包括：中華電信、三地集團、中華工程股份有限公司、好帝一食品有限公司、皇龍開發股份有限公司、皇龍建設股份有限公司、清景麟建築團隊、安富億•南泰億建設、陞發國際集團、遠雄文教公益基金會、台南紡織股份有限公司、南紡購物中心、統一企業股份有限公司來一客 大補帖、台南大員皇冠假日酒店、台南首廟天壇 天公廟、開基玉皇宮。

活動場次

好YOUNG跨年演唱會 12月31日 星期五 台南市政府西側廣場
主持人: 炎亞綸、徐凱希
演出: AKIRA x SHOKICHI from EXILE、炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、EPEX、FRUITS ZIPPER、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新、張羽靚、張庭瑚

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