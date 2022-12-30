元旦升旗典禮今總彩排！ 總統府：給世界一個更好的台灣

▲112年元旦總統府升旗典禮總彩排。（圖／記者宋良義攝，下同）



記者詹宜庭／台北報導

總統府元旦升旗典禮於今（30）日舉行總彩排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、中山女高旗槍隊、建國中學樂旗隊、張文光打擊樂團、Voco Novo爵諾歌手等單位皆出席，以「青春、熱情、創意活力、國際飛揚」精神演出，期待2023年大家依然懷著堅韌及熱情的精神持續打拼，迎向更好的未來，讓台灣可以為世界帶來更多貢獻，給世界一個更好的台灣。

總統府今日發布新聞稿表示，2023元旦總統府升旗典禮以「眾志成城台灣向前TOGETHER WE CAN」為主題，主辦單位「國際獅子會台灣總會 MD300」除了邀請成員組成國歌領唱團體之外，也邀請台大「KIBO la na tsu bu KIBO ／ Robology Awesome Aliensu」機器人程式設計團隊及景美女中拔河隊代表共襄盛舉，感念國人成功守住疫情，且年輕人在國際競賽中的優異表現，不僅讓世界看見台灣，更展現台灣人不畏挑戰的生命力，積極與世界接軌。

總統府說明，此次由台大學生組成的團隊，在今年參加日本與美國航太總署（NASA） 共同主辦的「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」中取得國際競賽資格，團隊發揮縝密的心思，將國際太空站佈置的關卡，透過程式設計讓機器人完成任務，並於12國優秀隊伍中，打敗日、美、印、澳等國隊伍，勇奪全球冠軍寶座。

另外，總統府提及，今年於世界運動會女子拔河項目奪金的景美師大拔河聯隊，在團隊緊密合作中，付出汗水和淚水，抱持著不輕言放棄的堅持，締造史無前例的五連霸記錄， 讓世界看到台灣的力量。

總統府透露，升旗典禮前在凱道上的暖身演出，以自信台灣迎接世界為主軸設計，預計從凌晨5點開始，除熱情洋溢的中山女高旗槍隊及建中樂旗隊外，《韌力台灣擊打秀》也由國內知名鼓手張文光老師率領團隊，結合生活中的律動和打擊樂熱鬧開場；《樂好台灣迎世界》則邀請到曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的Voco Novo爵諾歌手，藉由豐富的人聲音色及線條，完美演繹自創及經典歌曲，用充滿畫面感的音樂帶領民眾展望新年新氣象。

至於元旦升旗典禮現場的限量款設計口罩，主辦單位國際獅子會台灣總會MD300表示，他們將於民眾入場時發送，每人限領一個。另根據目前疫情指揮中心規定，室外空間、室外場所雖免配戴口罩， 但如有「自身有相關症狀」、「人潮擁擠無法保持社交距離」、「場所通 風不良」三種情形者，則建議配戴。