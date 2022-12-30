破案關鍵曝！製毒糾紛槍殺同夥　逃亡行蹤全被錄...墓園自戕亡

▲高雄大寮區一處鐵皮工廠發生槍殺案。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠昨(29日)下午5時許發生槍擊案，釀成1死1重傷，今日槍手綽號「黑仔」的男子在墓園自戕身亡，警方表示，經漏夜調閱監視器，全程掌握其逃亡路線，才得以確定「黑仔」為涉案嫌犯，成為破案關鍵。

回顧此案，有民眾報案稱位於保福路一家鐵皮工廠發生槍擊案，2男子中槍倒地，經送醫治療仍釀成1死1重傷，警方經掌握監視器畫面，確認開槍之人身分正是黑仔，從黑仔犯案後右轉逃逸的所有路線都被掌握，到了大寮墓園才消失，警方前往墓園查看，發現黑仔已開槍轟爆腦門，倒地死亡。

初步了解，「黑仔」與葉姓傷者、黃姓死者、另外一名男子共同參與製毒，過程中黑仔疑似嫌黃、葉兩人口氣不好，雙方發生口角，「黑仔」憤而拔槍對兩人射擊，之後逃離現場，但因為鐵皮工廠為新開的製毒點，現場並未發現任何成品跟半成品。

林園分局轄區2個月來連續3件槍案，市長陳其邁也相當關切，警察局長林炎田感受到市長的壓力，也要讓高雄市民安心跨年，整晚只睡1小時，指揮專案小組辦案，雖然此案嫌犯已身亡，不過整起案件還沒結束，背後是否有販毒跟製毒集團，以及槍枝來源仍得繼續向上追查。