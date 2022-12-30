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社會 社會焦點 保障人權

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

▲▼大寮槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方今日上午派員將製毒工廠相關證物載走。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠29日下午發生槍擊案，造成1死1重傷，警方調查確認槍手是綽號「黑仔」的男子（逃逸中），他與葉姓傷者、黃姓死者、另外一名男子共同參與製毒，過程中「黑仔」疑似嫌黃、葉兩人口氣不好，雙方發生口角，「黑仔」憤而拔槍對兩人射擊，開槍後「黑仔」駕車逃逸，目前警方專案小組正擴大追緝中。

據了解，事發現場確認是K他命及第二類毒品製造工廠，內有毒品製造原料及工具，警方今（30）日上午也派員到案發現場將相關證物載走，進行進一步採證。

▲▼大寮槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大寮一間鐵皮工廠昨天發生槍擊案，造成一死一傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

麥姓房東（35歲，有毒品前科）向警方供稱，遭到槍擊的葉姓、黃姓受害人，以及另外一名男子及槍手都有參與製毒，眾人大約在2個禮拜前到保福路這間鐵皮工廠開始進行製毒。

據指出，重傷的葉姓男子（50歲）有毒品、妨害自由前科，子彈從他的頭部穿出，幸好經過搶救保住一命，他向警方供稱，開槍的是綽號「黑仔」的男子，當時「黑仔」嫌他和黃男口氣不好，雙方大吵，沒想到他竟從後方拔槍對他們射擊。

警方目前對於「黑仔」的相關背景資料三緘其口，只透露是從中部地區南下到高雄從事製毒工作，目前正全力追緝中。

現場經過警方勘查採證，尋獲3枚彈殼，至於死者到底身中幾槍，以及致命傷是哪裡，檢方將在今日進行相驗。

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