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社會 社會焦點 保障人權

高雄大寮槍殺1死1傷！槍手、死者、傷者都製毒　報案人房東也知情

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠29日下午發生槍擊案，造成1死1重傷，槍手是綽號「黑仔」的男子（逃逸中），他與葉姓傷者、黃姓死者、另外一名男子共同參與製毒，過程中疑似發生糾紛才會憤而開槍。警方調查，報案人麥姓房東也是知情人士，全案已成立專案小組擴大追查。

▲▼大寮槍擊現場 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲事發現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市警察局長林炎田表示，事發現場確認是K他命及第二類毒品製造工廠，內有毒品製造原料及工具，依據麥姓房東（35歲，有毒品前科）供稱，遭到槍擊的葉姓、黃姓受害人，以及另外一名男子、槍手都有參與製毒。

經警方調查，重傷的葉姓男子（50歲）有毒品、妨害自由前科，子彈從他的頭部穿出，幸好經過搶救保住一命，他向警方供稱，槍手是綽號「黑仔」的男子。而黃姓死者（36歲）頭部、腹部、左大腿都有槍傷，被緊急送往小港醫院急救，最終仍宣告不治。

▲▼高雄大寮製毒工廠槍案 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼▲警方調查發現，槍手、死者、傷者都有參與製毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大寮製毒工廠槍案 。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場經過警方勘查採證，尋獲3枚彈殼，至於死者到底身中幾槍，以及致命傷是哪裡，還要等待鑑驗完畢才能確認。警方表示，報案人麥姓房東在出租時就知道廠房會被拿來當成製毒工廠，也就是說，這起事件包含在逃的槍手、死者、傷者都有參與製毒，就連報案人也是知情人士。

林炎田強調，全案不排除是因為毒品引起的糾紛，後續會持續應用相關科技偵查，輔以車牌辨識系統、監視系統，一定會把已經鎖定的槍手「黑仔」在最短時間內追緝到案。

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