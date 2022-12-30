快訊／高雄大寮槍案主嫌「陳屍墓園」！疑開槍自戕　警到場採證中

▲警方今日上午派員將製毒工廠相關證物載走。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠昨(29日)下午發生槍擊案，造成1死1重傷，警方調查確認槍手是綽號「黑仔」的男子，今(30日)「黑仔」被人發現陳屍在大寮墓園，疑似開槍自戕，目前警方趕抵現場進行勘驗採證當中。

「黑仔」與葉姓傷者、黃姓死者、另外一名男子共同參與製毒，過程中「黑仔」疑似嫌黃、葉兩人口氣不好，雙方發生口角，「黑仔」憤而拔槍對兩人射擊，開槍後「黑仔」駕車逃逸，目前警方專案小組正擴大追緝中。

▲事發現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

麥姓房東（35歲，有毒品前科）向警方供稱，遭到槍擊的葉姓、黃姓受害人，以及另外一名男子及槍手都有參與製毒，眾人大約在2個禮拜前到保福路這間鐵皮工廠開始進行製毒。

據指出，重傷的葉姓男子（50歲）有毒品、妨害自由前科，子彈從他的頭部穿出，幸好經過搶救保住一命，他向警方供稱，開槍的是綽號「黑仔」的男子，當時「黑仔」嫌他和黃男口氣不好，雙方大吵，沒想到他竟從後方拔槍對他們射擊。

「黑仔」今天被人發現陳屍在大寮墓園，疑似開槍自戕，目前警方趕抵現場進行勘驗採證當中。

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