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百公斤女控遭同事壓制性騷擾！　法官量她體重…誣告罪判囚半年

▲桃園市李姓男子於2018年間三度違反外籍女移工意願，強制猥褻其胸部與下體得逞遭法院判處2年有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小圓指控同事阿方熊抱強壓猥褻她，檢察官以罪證不足不起訴阿方，他憤而反告小圓誣告，小圓遭法官判刑6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者蔡怡萍／高雄報導

在高雄一間餐廳工作的女子小圓（化名）提告男同事阿方（化名）對她性騷擾，不但跟進廁所拿剪刀抵住喉嚨「要她當他女朋友」，還對她摸胸、強放A片給她看，但檢察官以罪證不足不起訴處分。阿方事後反告小圓誣告，法官當庭拿出體重計，測得小圓身高為164公分、體重103公斤，阿方身高相同但只有66公斤，認為阿方不可能用體型優勢進行壓制、脅迫，認定確有誣告情形，判小圓有期徒刑6月。

判決指出，小圓向警局報案表示，餐廳男同事阿方2019年8月間，突然從背後熊抱她，並撫摸她的頭髮與臉部；2天後，阿方又尾隨她進廁所，拿剪刀壓在她的喉嚨、強摸她的胸部，讓她感到相當害怕又不堪，報警並提告妨害性自主。

但檢察官調查完畢，認為有諸多矛盾點、罪證不足，不起訴處分確定；而阿方也因數度奔波警局接受偵辦、不甘蒙受懷疑眼光反告小圓誣告。

小圓仍然堅稱阿方對她毛手毛腳，表示在抵抗過程中還導致她受傷，她事後也因而情緒低落、有向友人傾訴，甚至醫院的醫生都能幫她作證。

而法官發現，小圓在警詢時描述她上班第一天阿方就會摸她臉部，第二天從後面很緊地熊抱她、硬要吻她，她有大聲尖叫，掙脫時弄傷肩膀跟腰，但沒有驗傷單；後來又改口說是另一天阿方拿剪刀脅迫，強摸她胸部，她抵抗時也因此受傷，有到醫院看診；但法官找來其他同事與老闆娘，都說沒有聽到尖叫聲，事後與2人的相處也沒任何異狀，小圓也仍正常到班，也沒出現刻意迴避、厭惡阿方的情形。

此外，小圓也主張阿方押著她進廁所、環抱壓制，法院開庭時請庭務員準備機器，測得阿方身高164公分、體重66公斤，而小圓身高同樣164公分、體重為103公斤，認為阿方未有足以壓制小圓的優勢體力，小圓指她遭強逼猥褻得逞難以想像，依誣告罪判她有期徒刑6個月，全案仍可上訴。

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