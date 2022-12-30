被說「股市大圈仔」？朱國榮中信國寶案出庭卻這樣回應

▲國寶集團總裁朱國榮到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮，最近更捲入泰山集團經營權之爭。他30日因為涉及的「中信國寶弊案」，到高等法院出庭。出庭前記者追問他「有介入經營權之爭嗎？」「被說是股市大圈仔？」他只揮了一下手，完全不回答問題。

朱國榮這次是因為最高檢察署特別偵查組（已裁撤）偵辦的「中信國寶弊案」出庭，當時特偵組查出2015年間中信金旗下的中信人壽，與國寶集團旗下的台灣人壽合併，爆發內線交易案件，因此對包含朱國榮、中信慈善基金會董事長辜仲諒等人提起公訴。一審法院審理後，將朱國榮依照違反《證券交易法》相關罪名，重判12年4月；辜仲諒則獲判無罪。案件上訴第二審，由高等法院審理。

不過最近朱國榮遭報導捲入泰山經營權爭奪戰，泰山集團公司派還登報指出：龍邦幕後大哥、國寶集團創辦人朱國榮，是「股市大圈仔」、金融版省港旗兵，更質疑綁架泰山，民眾還敢安心吃泰山食品嗎？

因此這次開庭前，不少媒體在高院前守候朱國榮現身，他出現後媒體一擁而上，詢問他「被說是股市大圈仔？您怎麼看。」「有要開泰山的股東臨時會嗎？」「還有說要提說入股嗎？」「有介入經營權之爭嗎？」朱國榮僅簡短揮手阻擋媒體，不願說話，隨即進入法庭。而庭訊僅約半小時，半小時後朱國榮也不回答任何問題，上車離去。

案件纏身的朱國榮不僅本案遭重判，他在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，不法獲利合計達6億3千餘萬元。一審重判他有期徒刑15年，目前上訴二審高院審理中。另外一審將他判刑15年的法官紀凱峰，升任二審後又審理「中信國寶弊案」，朱國榮不滿，聲請紀凱峰迴避本案，但遭最高法院駁回確定。

▼面對記者追問，朱國榮僅有揮一下手，不願回答。（圖／記者吳銘峯攝）