民進黨檢討出爐！綠委批不夠深入　「政院的呢？沒檢討換誰都一樣」

▲立委陳亭妃。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2022九合一大選敗選，檢討小組召集人鄭文燦28日公布檢討報告內容，對此，立委陳亭妃29日表示，有總比沒有好，但期待黨中央更深入檢討處理，而昨天是黨的檢討報告，那行政院的檢討報告呢？為什麼政績無法轉換成中間選民支持，應該思考行政團隊下一步才有意義，否則一面講檢討，一面說內閣要換誰，沒有檢討不管換誰都一樣。

對於昨日中常會檢討報告，陳亭妃坦言，到目前為止，都只是從新聞媒體上轉述看到，其實有總比沒有好，但到底要做到怎樣的程度？應該更進一步，且從這些原因當中再細分，每個地方有每個地方的問題跟必須要去處理的關鍵，報告應該要再深入一點。

陳亭妃指出，昨天可能只是初步摘要，但要怎麼去深入，昨天看到媒體報導深思一夜，希望、期待黨中央更深入檢討處理，報告裡面有說，2022敗選是因為黑金跟其他原因，自己感觸最深的是黑金，因為在台南正在發生，若說2022年敗選是因為黑金，那2024呢？

對於黑金議題，陳亭妃表示，這些事現在還在變本加厲、不斷發生，在短短一年中要怎處理黑金與黑道問題？尤其現在台南面臨的問題已經沸沸揚揚，檢調要不要痛定思痛、趕快處理，這也是要做給大家看的，應該在摘要報告後，深入進行下一步，才會有2024。

對於段宜康受訪時指出，民進黨已經忘記謙卑。陳亭妃表示，現階段每個人提出來的都有他的想法，「這區塊我支持小段，他今天這樣講也是點出我們的敏銳度在哪？」陳指出，段宜康昨天也提到，不能讓黑金有政治勢力，那在台南，是誰讓這些黑金背景的人有政治勢力？「這才是我們要去檢討的。」

陳亭妃強調，昨天是黨的檢討報告，那行政院的檢討報告呢？為什麼一路下來做了那麼多，且特別預算、給基層的建設、福利都做了，這些為何無法轉換成中間選民支持，讓他們願意出來投票？行政院也要檢討，檢討完後，應該思考行政團隊下一步要怎麼做，這才有意義，否則現在一方面講檢討，一方面又說到底內閣要改誰，沒有檢討，不管換誰相信都一樣。