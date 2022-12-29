何志偉：林智堅論文門危機處理負分「扣到爆掉」

▲林智堅論文門被列入民進黨選舉檢討報告。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何志偉29日表示，新竹市前市長林智堅論文門的危機處理是0分，甚至是負分，扣到爆掉，甚至外溢到其他選區，除了提名資訊彙整有問題，當事人自己也不講，大家應該共同承擔錯誤。

何志偉今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時說，怎麼敗選的，相信大家心裡都有一把尺，檢討報告只是走個形式，重要的是未來要做什麼改變，加上疫情也還沒有完全結束，中國疫情仍非常嚴重。

談到林智堅論文門遭列為敗選因素一事，何志偉表示，論文可以藉由網路軟體比對，而黨內在提名之前應該先做身家調查，但以結果來看，提名的資訊彙整作業有問題，加上當事人自己也不講，「沒辦法自律就靠他律，但都失效，所以到底是誰建議，還是提名團隊有先諮詢過誰？林智堅有錯，但團隊也有相對應責任，大家應該要共同承擔這錯誤。」

何志偉提到，出事之後政治人物的態度很重要，擔任行政首長的人更得重視資源分配，「但我們危機處理是0分，甚至是負分，扣到爆掉，甚至外溢到其他選區。」

何志偉推測，「立院黨團總召柯建銘也很可憐，當初他提名也是保持中立，甚至有疑慮，而這是我自己臆測的，但整件事情，未來應該可以寫成選舉的期刊，我們全錯了，應該要檢討，我也要檢討，我也是戰犯。」

而針對蔡英文先前下令全黨挺林智堅，何志偉則緩頰，「如果蔡總統有收到正確訊息，相信不會做出相挺這種事，但不知道是誰給她錯誤的訊息，除非我會通靈。」