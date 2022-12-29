何志偉：被趙介佑「反咬一口」　在職場上要承擔風險

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑日前點名民進黨何志偉「你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？」何志偉29日表示，遭趙介佑反咬一口，自己當然會有壓力，但每個人在自己職場上都有要承擔的風險，他提到，自己從沒有挺過趙介佑，趙介佑這種幻想的、杜撰的，就不再回應。

趙介佑涉嫌擔任詐騙集團車手頭、販賣毒品，一審判刑8年6月徒刑，高院考量趙男與2詐欺案被害人和解，各減1個月徒刑，其餘案件上訴駁回。高院依據最高法院大法庭裁定，並未在審判中定執行刑，須待案件判決定讞後，再由檢方聲請定執行刑。

事後，趙介佑發布千字聲明，直接點名何志偉「你的助理如何和你所謂的黑道接洽，為了政治鬥爭收集我多少東西，我沒音檔照片反蒐證嗎？去年被憑空捏造丟媒體帶風向引起爭議的北投之亂，拿筆錄分局興師問罪、特權借提人犯、潑糞、投案星光大道和我有任何關係嗎？你或家族和黑的距離多深厚，你們互相最淸楚，我言止於此」。

對此，何志偉今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時說，過去這1個月過得不是很好，覺得很愧對支持者，有時候在路邊跑行程，支持者是會哭的，自己覺得很對不起他們，自己參選議員、立委都是在民進黨最谷底時，甚至拜票拜到身體出狀況，「我認為我對這個黨有責任，我投入我的青春、熱忱為民發聲，這份工作沒有理想是做不下去的，但我有時會很難過，有些人到底愛不愛這個黨、這個國家？到底在做些甚麼？」

何志偉說，「這些人（指批評他的人）對我做了很多不好的事情，可是我覺得原諒別人是走向智慧的第一步，我要原諒他們，因為他們可能生活過得很辛苦，他們可能有特定目的，但我真正要回應的是多數的民意」；他說，遭趙介佑反咬一口，自己當然會有壓力，但每個人在自己職場上都有要承擔的風險，他提到，自己從沒有挺過趙介佑，趙介佑這種幻想的、杜撰的，就不再回應。

此外，對於民進黨遭質疑黑金一事，何志偉說，雖然現在有黑金標籤貼在民進黨上，但這個標籤是可以撕下的，同額競選黨主席的副總統賴清德也表態，民進黨該切割、開刀的，都要去做。

何志偉提到，黑道、治安問題使民眾憂心也是一大重點，包括88會館、88槍案等，「甚至在台北市，居然還有高階警員要叫黑道乾爸、爸爸等，這些因素不斷累積才導致民進黨敗選，而國家編列幾千億預算會讓人民無感，因為民眾想要的是安居樂業，雖然經濟指標、疫情防控等數據很漂亮，但卻忽略了影響人民日常生活的變化。」