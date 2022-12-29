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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨中常委涉賄被通緝　他曝「最後身影」：這是朱立倫所謂排黑？

▲▼國民黨初選民調公布記者會,蕭景田。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨中常委蕭景田。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉嫌賄選案，檢調經約談後，蕭景田仍神隱遲遲不到案，甚至傳出國民黨全黨上下找不到蕭景田；稍早士林地檢署已對蕭正式發布通緝。對此，民進黨彰化議員當選人楊子賢29日表示，兩周前才在彰化的感恩餐會看到蕭景田跟黨主席朱立倫寒暄，不到二周時間，蕭就不見蹤跡，請問這就是朱立倫口中的「排黑」嗎？

據了解，國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川涉嫌買票，要求選民支持林杏兒，而蕭景田疑似就是資金提供者，士檢深入追查後，將蕭列為行賄被告，並於26日約談其到案，但蕭景田遲遲未到，稍早士檢已正式發布通緝。

對此，楊子賢表示，日前國民黨主席朱立倫一邊高喊「排黑比綠嚴」，卻又在二周前在彰化參加感恩餐會時，與曾因買槍糾紛殺警判刑入獄的彰化縣黨部主委蕭景田寒暄。

對於蕭景田遭到通緝，楊子賢指出，不到二周時間，蕭景田卻不見蹤跡、屢傳不到，遭地檢發布通緝，請問這就是朱立倫口中的「排黑」嗎？

楊子賢質疑，選舉買票，選後要怎麼賺回來？越基層的選舉，越是賄聲賄影，政治職務不該待價而沽，而是努力透過政見來爭取選票支持，地方政治的乾淨與改變，需要更多人來關心。

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