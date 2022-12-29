國民黨涉黑中常委遭通緝　民進黨：朱立倫責無旁貸

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對媒體詢問，國民黨中常委蕭景田遭士林地檢署通緝，國民黨稱檢調是選擇性辦案，民進黨發言人謝子涵29日回應，國民黨現任中常委蕭景田被士林地檢署列為被告，如今遭發布通緝，任命蕭景田為彰化縣黨部主委的朱立倫主席責無旁貸，應向國人道歉，並負責要求蕭景田儘速投案面對司法調查。

謝子涵表示，媒體報導，士林地檢署日前偵辦，國民黨北投士林區的黨部執行長曾繁川涉嫌買票，背後資金提供的人，疑似是國民黨中常委蕭景田，國民黨黨部執行長和中常委涉案，國民黨主席朱立倫一邊高喊「排黑比綠嚴」，卻又在二周前在彰化參加感恩餐會時蕭景田寒暄。

謝子涵指出，「國民黨的黑不是黑？」她說，蕭景田過去就因涉入殺警案、因運送屍體罪判刑兩年，如今蕭景田又遭通緝，再度重重打臉國民黨說要排黑根本是打假球，國民黨不叫蕭景田出來面對，還想用「選擇性辦案」的政治口水來轉移焦點，再次凸顯國民黨只會檢討別人的雙重標準行徑。

謝子涵說，遭通緝的蕭景田已經神隱多日，蕭除了是國民黨現任中常委，更是朱立倫主席任命的彰化縣黨部主委，朱立倫應向社會大眾道歉，切勿徇私護短，並且要求蕭景田出面投案，坦然面對司法調查，否則，只會再度證明國民黨是「說一套做一套」。