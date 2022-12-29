國民黨中常委涉賄被通緝　他讚朱立倫「有創意」：排黑排到人消失了

▲彰化縣黨部主委蕭景田涉賄選被通緝。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉嫌賄選案，檢調經約談後，蕭景田仍神隱遲遲不到案，稍早士林地檢署已對蕭正式發布通緝。對此，民進黨立委林俊憲29日表示，原來朱主席前陣子說要排黑是這種排法，人直接逃亡消失，自然也就算「排」掉了，「排黑排到人都消失被通緝了，這種排法真有創意！」

據了解，國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川涉嫌買票，要求選民支持林杏兒，而蕭景田疑似就是資金提供者，士檢深入追查後，將蕭列為行賄被告，並於26日約談其到案，但蕭景田遲遲未到，更傳出國民黨全黨上下找不到蕭景田，稍早士檢已正式發布通緝。

對此，林俊憲酸，原來朱立倫前陣子說要排黑是這種排法，人直接逃亡消失，自然也就算「排」掉了。

林俊憲表示，本來依照朱立倫排黑的目標，蕭景田這種有殺警前科的人擔任中常委一定會成為焦點，因此大家都在看是否會換掉蕭景田？現在倒好，等於幫朱主席省了一個麻煩，人自己逃亡了，也不用他「排」，這麼一想的話蕭景田還真貼心，用自己被通緝來替朱主席達成承諾。

對於蕭景田被通緝，林俊憲指出，現在要去哪裡找到蕭景田呢？根據許多國民黨前輩的案例，可能是逃到中國去了。不知道大家記不記得，大概十幾二十年前政黨輪替後有大量經濟犯罪曝光，都是透過國民黨的威權掏空金融機構，幾十億幾百億的規模，這些人捲款後利用兩岸問題逃避引渡，藏匿罪犯堪稱是國共合作的新典範。

林俊憲呼籲朱立倫，政黨排黑頂多只能算是道德上的自我要求，蕭景田可是涉及買票，有明確的違法疑慮，「他可是你們的中常委，國民黨說聯絡不上就有點可笑了，還是趕緊勸他回來吧！叫回來再開除，剩下的讓司法去處理，這種逃亡排黑法不可能獲得社會認可的。」