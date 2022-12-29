　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨中常委涉賄被通緝　他讚朱立倫「有創意」：排黑排到人消失了

▲彰化縣黨部主委蕭景田涉賄選被通緝。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣黨部主委蕭景田涉賄選被通緝。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉嫌賄選案，檢調經約談後，蕭景田仍神隱遲遲不到案，稍早士林地檢署已對蕭正式發布通緝。對此，民進黨立委林俊憲29日表示，原來朱主席前陣子說要排黑是這種排法，人直接逃亡消失，自然也就算「排」掉了，「排黑排到人都消失被通緝了，這種排法真有創意！」

據了解，國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川涉嫌買票，要求選民支持林杏兒，而蕭景田疑似就是資金提供者，士檢深入追查後，將蕭列為行賄被告，並於26日約談其到案，但蕭景田遲遲未到，更傳出國民黨全黨上下找不到蕭景田，稍早士檢已正式發布通緝。

對此，林俊憲酸，原來朱立倫前陣子說要排黑是這種排法，人直接逃亡消失，自然也就算「排」掉了。

林俊憲表示，本來依照朱立倫排黑的目標，蕭景田這種有殺警前科的人擔任中常委一定會成為焦點，因此大家都在看是否會換掉蕭景田？現在倒好，等於幫朱主席省了一個麻煩，人自己逃亡了，也不用他「排」，這麼一想的話蕭景田還真貼心，用自己被通緝來替朱主席達成承諾。

對於蕭景田被通緝，林俊憲指出，現在要去哪裡找到蕭景田呢？根據許多國民黨前輩的案例，可能是逃到中國去了。不知道大家記不記得，大概十幾二十年前政黨輪替後有大量經濟犯罪曝光，都是透過國民黨的威權掏空金融機構，幾十億幾百億的規模，這些人捲款後利用兩岸問題逃避引渡，藏匿罪犯堪稱是國共合作的新典範。

林俊憲呼籲朱立倫，政黨排黑頂多只能算是道德上的自我要求，蕭景田可是涉及買票，有明確的違法疑慮，「他可是你們的中常委，國民黨說聯絡不上就有點可笑了，還是趕緊勸他回來吧！叫回來再開除，剩下的讓司法去處理，這種逃亡排黑法不可能獲得社會認可的。」

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑開轟！台中警消回應了
中職6隊開訓日期出爐　台鋼迎接「辣個男人」
快訊／「被罰1200萬」總座減薪　國泰世華發聲
蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望
快訊／勞工紓困貸款金額已逾64億！　一天超過萬人申請
股癌曝「超仙嬌妻」　讓1.6萬人戀愛了
一圖看懂元旦連假天氣！　「2區」雨沒停過
17：32進入水逆！　「4星座」要當心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

民進黨檢討出爐！綠委批不夠深入　「政院的呢？沒檢討換誰都一樣」

「港澳來台自由行」還要等等　陸委會：評估陸疫情、陸港通關影響

立院交委會視察桃捷A22站工程　張善政：市府捷運公司全力配合

國民黨中常委蕭景田遭通緝　朱立倫「尊重司法」籲檢方勿枉勿縱

蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望：這筆錢要從哪裡來？

「政治人物信任度」民調慘墊底！　朱立倫：盡量抹黑沒關係

國民黨涉黑中常委遭通緝　民進黨：朱立倫責無旁貸

宋濤接國台辦主任　陸委會籲：務實改善兩岸關係

何志偉：林智堅論文門危機處理負分「扣到爆掉」

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

民進黨檢討出爐！綠委批不夠深入　「政院的呢？沒檢討換誰都一樣」

「港澳來台自由行」還要等等　陸委會：評估陸疫情、陸港通關影響

立院交委會視察桃捷A22站工程　張善政：市府捷運公司全力配合

國民黨中常委蕭景田遭通緝　朱立倫「尊重司法」籲檢方勿枉勿縱

蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望：這筆錢要從哪裡來？

「政治人物信任度」民調慘墊底！　朱立倫：盡量抹黑沒關係

國民黨涉黑中常委遭通緝　民進黨：朱立倫責無旁貸

宋濤接國台辦主任　陸委會籲：務實改善兩岸關係

何志偉：林智堅論文門危機處理負分「扣到爆掉」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

和「國硯」同等級　鳳山預售案簽約五星飯店供「生活顧問服務」

摩斯元旦咖啡優惠、補班小確幸！連續15天早餐特價幫上班族打氣

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑轟「違反常理」！台中警消回應了

猜猜我是誰？廖老大加盟主招牌噴黑漆　超像神奇寶貝「這情節」

MUJI無印良品2022年熱銷排行榜　公開最熱賣香氛口味

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

叫外送慘遇「食物小偷」！她調監視器見「凶手」秒心軟：還好是牠

超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

政治熱門新聞

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

替代役也要打靶！申請資格剩「家因、宗教」　一張圖看懂新制

義務役新任務　守備護國神山台積電

外交部證實：美宣布對台55.41億元軍售案

取消研發替代役　今行政院會後說明

蔣宣布普發1500元敬老金　柯喊失望

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明

影／1年義務役最新訓練內容曝！　軍聞社4分鐘影片一次看懂

民進黨公布千字檢討報告　陳亭妃沉思一夜：那請問2024呢？

北斗鎮長貪污停職重選又上　更一審判1年8月

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業

2024六巨頭信任度曝光　國民黨拿走第一名跟最後一名

15項惠民新制元旦上路！　基本工資調至2萬6400、減稅641萬戶受益

更多熱門

相關新聞

國民黨中常委涉賄被通緝　他曝「最後身影」：這是朱立倫所謂排黑？

國民黨中常委涉賄被通緝　他曝「最後身影」：這是朱立倫所謂排黑？

國民黨中常委蕭景田涉嫌賄選案，檢調經約談後，蕭景田仍神隱遲遲不到案，甚至傳出國民黨全黨上下找不到蕭景田；稍早士林地檢署已對蕭正式發布通緝。對此，民進黨彰化議員當選人楊子賢29日表示，兩周前才在彰化的感恩餐會看到蕭景田跟黨主席朱立倫寒暄，不到二周時間，蕭就不見蹤跡，請問這就是朱立倫口中的「排黑」嗎？

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

歡迎民進黨拿香跟拜！國民黨團籲還稅於民　超收稅收填補健保虧損

拒簽對手辯論戰帖　吳怡農：怕淪為選舉操作

拒簽對手辯論戰帖　吳怡農：怕淪為選舉操作

涉賄選遭通緝！蕭景田「手機關機」神隱

涉賄選遭通緝！蕭景田「手機關機」神隱

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好

嘆「藍營不鬥年輕人會死？」　他揭殷瑋經歷：當市政顧問剛好

關鍵字：

蕭景田國民黨中常委林俊憲2022九合一大選朱立倫排黑

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面