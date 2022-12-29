搭捷運碰短褲妹大腿辯非性騷　法官判有罪：一直盯著人家看

▲短褲正妹搭乘台北捷運，遭鄰座張姓男子碰觸大腿外側性騷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

張姓男子去年搭乘台北捷運，被控碰觸鄰座1位短褲正妹的左大腿外側，涉犯性騷擾罪嫌，張男辯稱是「碰撞」造成誤會，並自稱曾見義勇為追趕偷拍者，他很有性平意識、絕不會伸鹹豬手，反批女方誣賴，台北地院審結，依車廂內監視畫面錄到張男盯著正妹看等諸多異常舉動，認定他趁亂輕薄，依性騷擾罪判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，本案發生於去年(2021年)9月14日晚間7點多，張男搭北捷板南線列車，站在1位穿短褲的正妹左邊，正妹察覺張男靠得太近，瞄見後方有空位，趕緊去坐下，但列車到站後許多人下車，正妹左邊的位子空出來，張男明明面前就有空位不去坐，反而刻意坐到正妹左邊。

正妹警覺張男來意不善，悄悄向右挪移，緊貼座位旁的透明隔板假裝滑手機，用眼角餘光提防張男舉動，此時列車抵達台北車站，正妹清楚感覺自己左大腿外側被碰了一下，接著張男快速起身下車，她趕緊用手機拍下張男側臉存證，回家越想越噁心，憤而到台北市警局的網路報案系統填單報案。

▲張姓男子搭台北捷運，在車廂內猛盯著1位短褲正妹，並故意坐在對方旁邊伸鹹豬手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

張男到案否認非禮，辯稱不是故意跟正妹坐在一起，監視畫面也沒錄到他「碰觸」對方，可能下車時不慎「碰撞」造成誤會，何況大腿外側不算隱私部位。張男並拿出學生證自稱因就讀的大學科系而知道性騷擾是違法行為，他還曾追趕攔阻偷拍者，本身很有性平意識與觀念，絕不會伸鹹豬手觸法。

法官勘驗捷運車廂內監視畫面，發現當時並不擁擠，張男站著時，左邊有空間卻靠向右方的正妹，更多次轉頭看著正妹，動作清楚到即使正妹已入座，他的視線被車廂內鐵欄杆阻擋，還是頻頻轉頭看向對方，後來捨近求遠坐到正妹身旁，依舊看個不停。

法官認為張男舉動很不尋常，且他下車前20秒，在車廂並無晃動情形下，身體卻向左傾倒，相當可疑，加上張男講不出當天是從哪一站上車，卻在當日事發後多次來回轉乘捷運但沒出站，有規避查緝之意，張男辯稱是在四處蒐證有無從事偷拍的可疑人物，法官指張男狡辯卸責。

法官認定張男用手以帶有性暗示的偷襲行為碰觸正妹，大腿外側也是不允許陌生人任意碰觸的敏感隱私部位，張男有沒有伸鹹豬手跟他念什麼科系無關，本案犯行造成正妹驚嚇不悅與身心受創，張男到案毫無悔意，依法定刑最重為2年徒刑的性騷擾罪，判張男2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。