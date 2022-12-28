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社會 社會焦點 保障人權

狼師為偷拍還在桌下裝燈泡！2被害少女當庭嚇哭

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲補習班狼師為了偷拍，竟在桌下安裝燈泡，還鼓勵女學生裙內不要穿安全褲。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市中山區某國高中數學補習班廖姓老師，趁著女學生來上課的機會，從2012年起就開始偷拍少女裙底，為了要拍得更清楚，竟還在桌子下加裝燈泡，以利打光偷拍。2名被害少女多年後上法庭，還因此當庭哭泣。最高法院審理後，將廖男判刑6月、得易科罰金36萬元定讞。

廖男在台北市中山區吉林路經營數學補習班多年，採取小班制教學方式，每次僅有1到3名學生。2020年間因有一名女學生發覺廖男動作詭異，懷疑廖男偷拍，因此將手機放在廁所內並開啟錄影功能，果然拍下廖男偷拍的過程。全案爆發後，檢警在廖男手機、隨身碟中起出40多名被害人的影片。經過比對後，發現廖男偷拍超過10年，但40多人中僅有3人願意提告，本案即為其中2人。

判決指出，廖男2012年9月到2015年6月間，趁著某高中女生前來上課時，將手機伸入桌底下，拍攝女學生的裙底。之後在2015年到2016年間，又拍攝另名高中女生的裙底，甚至有從廁所門縫底下，深入手機向上偷拍女學生如廁畫面。檢方因而提起公訴。

法院審理時，廖男坦承不諱，供稱「只是好奇」而偷拍。不過被害女學生供稱，老師還鼓勵女學生穿裙子別內穿安全褲，說這樣比較透氣，但其實是方便他偷拍；此外，女學生也發覺老師竟然在桌子下方安裝燈泡，非常詭異，現在才知道是為了打光，讓他拍攝的更清楚。

另外法院傳喚2名被害少女，2人都當庭哭泣。其中一人還說，現在在外面上廁所都會擔心，「這件事情我無法接受，一個年長的老師偷拍未成年的學生，對學生造成精神上的傷害，我現在在外上廁所都覺得很恐怕，警詢時看到自己私密處被偷拍的照片，非常崩潰，我沒有跟親友講，我覺得很羞恥。如果被告有女兒，他會希望他女兒承受我經歷的一切嗎？我無法原諒他。」

一二審法院均認定廖男有罪，判刑7月、得意科罰金42萬元。更一審時因廖男賠償被害人達成和解，更一審改判刑6月、得易科罰金36萬元。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

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