輕熟女洗澡驚見手機伸入鐵窗　他辯「尿急路邊解放」不起訴原因曝





▲段男涉嫌偷拍1樓女住戶洗澡，但因手機內查無隱私畫面，獲處分不起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

年約30歲的輕熟女住台北市精華區1樓，日前她在家洗澡到一半，轉身看見有隻手拿著手機伸進鐵欄杆，輕熟女當場嚇到關窗躲回房間，警方獲報後，根據監視器循線找到段姓男子，段男辯稱只是因為尿急，暫時停在路邊尿尿，可是段男踩在民宅旁的土墩上解尿，不合常理，因此仍被依妨害秘密罪嫌送辦，台北地檢署調查後發現段男手機內沒有拍到被害人身影，27日處分不起訴。

這起偷拍疑案發生在10月11日晚間6點多，被害人在國父紀念館附近的住家洗澡時，窗戶半開透氣，沒想到突然有人把手機伸進鐵欄杆，被害人驚呼：「你是誰？」並趕緊關上窗戶，衝回房間內躲著，想了2天後不甘心隱私遭侵犯，決定還是向信義分局報案。

警方調閱監視器，找到段姓男子涉有重嫌，段男卻否認偷拍，只承認當時有在附近路邊尿尿，但因被害人居住的房子牆面加高，須踩在牆角的土墩上，才有辦法窺探到廁所內部，而監視器又拍到段男跳下土墩的畫面，實在不像是單純的尿尿。

不過段男手機內找不到任何被害人遭偷拍的身影，雖然段男的確涉有重嫌，甚至可能已如被害人所目擊的著手偷拍，但因無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位的妨害秘密罪，不罰未遂犯，檢察官最後只能處分不起訴段男。