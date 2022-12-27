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「人的律法你已觸犯」簡訊留7年　她遭撿屍揭15歲被僱主猥褻往事

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女子遭撿屍性侵，勾起先前打工遭僱主非禮的不堪往事。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子前年在夜店遭人撿屍性侵，事後接受心理治療時，勾起她15歲那年在餐廳打工、被僱主仗著熟男魅力非禮得逞的不堪回憶，時隔7年仍折磨著她，女方決定挺身提告，因她保留當年責備僱主「就連人的律法你都已經觸犯」的對話，加上僱主到案後，承認利用女方少不更事而猥褻30次，台北地院將僱主犯行一罪一罰，依30個對14歲以上未滿16歲少女猥褻罪合併判刑2年、得易科罰金73萬元，可上訴。

女子2013年時，到北市光復南路1家餐館半工半讀當服務生，當時49歲的僱主明知女方年僅15歲仍在就學，卻屢以一同到大賣場進貨之名，開車把女方載到內湖區彩虹河濱公園停車場，趁四下無人，涉在車內對女方親臉舔耳舌吻，同時撫摸胸部、臀部與下體，甚至拉女方的手碰觸自己下體，短短3個月間得逞30次。

後來女方加入教會，得知自己情竇初開、遭僱主迷惑輕薄的舉動，是神所不允許的行為，立刻與僱主劃清界線，但她終究年幼、羞於啟齒，將這段往事深埋心中7年，卻在前年(2020年)因為不幸遭撿屍性侵，勾起不堪回首的塵封記憶。

▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。▲印尼籍女看護指控游姓雇主涉嫌多次在住家浴室、摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子遭撿屍性侵，勾起先前打工遭僱主非禮的不堪往事。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

女方前年南下訪友，到夜店放鬆時喝醉，1名登徒子刻意裝熟搭訕，還以朋友身分趕走女方身邊2名剛認識的護花男子，不僅在女方借住的套房裡性侵得逞，更錄音宣稱女方投懷送抱，幸好該案法官依女方在錄音裡只能發出嗯嗯啊啊的聲音，認定她爛醉意識不清，二審將登徒子依乘機性交罪判刑3年3月。

不過女方因該案接受心理治療，一併說出當年遭僱主非禮的過程，經由親友鼓勵，她決定提告擺脫陰霾。目前無業的僱主到案曾想耍賴，但女方提出當年對話紀錄，包括責備僱主「就算是神的律法，就連人的律法你都已經觸犯」，僱主回覆「其實我也很自責，後悔」、「求上帝原諒我！也求妳原諒！」等語。

僱主鬆口認錯，允諾賠償卻因道歉內容有歧見，與女方調解破局。法官指出，受害人當年雖沒拒絕僱主的親密舉動，但立法者認為未滿16歲少年智識程度薄弱、思慮未成熟，沒有同意猥褻的能力，即使在不違反意願的情況下，對未滿16歲少年猥褻仍有刑責。

法官更認定本案僱主犯行影響受害人身心、人格健全發展，以致受害人對異性產生普遍畏懼與不信任感，甚至懷疑自我、容易害怕焦慮，應一罪一罰，依30個對14歲以上未滿16歲少女猥褻罪將僱主合併判刑2年，得易科罰金73萬元。

女方另控僱主當年在餐廳旁邊，於車內對她舌吻3次，法官認為，受害人表示3次遭舌吻每次各約10秒鐘，當下僱主立刻道歉，她腦袋一片空白，反射性回答沒關係，據此認定屬於偷襲式、含有調戲意味的性騷擾行為，但女方提告已逾期，此部分判決公訴不受理。

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