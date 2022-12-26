民眾搶買普拿疼　藥師：同成分同劑量藥效一樣更省錢

▲台南市藥師公會指出，各大醫院所採購使用的退燒止痛藥也不是「普拿疼」，而是選用與Acetaminophen（乙醯胺酚）同成分的其他廠牌藥品，呼籲民眾不用迷信搶買普拿疼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾搶買普拿疼，疫情指揮中心說若情況惡化不排除考慮實施暫時「實名制」，台南市藥師公會指出，各大醫院所採購使用的退燒止痛藥也不是「普拿疼」，而是選用與Acetaminophen（乙醯胺酚）同成分的其他廠牌藥品，呼籲民眾不用迷信搶買普拿疼，只要是買同成分、同劑量的藥，藥效一樣，而且會更省錢。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，乙醯胺酚（Acetaminophen）這個成分的退燒止痛藥，在台灣有很多的藥廠都有生產，甚至也有國外進口的，只是藥品的商品名不一樣而已，同成分，同劑量就會有同樣的藥效，不是只有「普拿疼」3個字才有效，所以各大醫院在使用的同成分退燒止痛藥，也不是一定指定選購普拿疼。

吳振名也說，各大醫院要採購任何一項藥品幾乎都會經過藥委會開會討論後來決定，這些藥委會的評審委員幾乎都是院長、副院長、各主治科別的主任和藥局主任，經過這些醫藥專家共同討論評選後才決定最後要買哪一家藥廠所生產的，從台南地區各大醫院所選用的同成分、不同廠牌藥品結果來看，只要是同成分、同劑量的，就會有同樣的藥效。

台南市唯一一位具藥師身分的新科議員陳皇宇表示，最近也有接到民眾向他請託是否可以幫忙買到普拿疼？因為跑了很多家藥局也都買不到，他也以藥師專業的身份告訴民眾，只要是藥品包裝上所寫的成分是Acetaminophen（乙醯胺酚）就會有同樣的藥效，一樣成分藥效的藥品，經過電視廣告，就會把廣告的成本再加上去，只是多花錢幫廠商打廣告而已，跑那麼多家還買不到，油錢再加上去就更不划算，他還是建議民眾就近在住家附近的藥局買同成分的藥就好。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，很多買不到普拿疼的民眾總是會再問藥師一句：「什麼時候會有貨？」，讓很多社區藥局藥師也很無奈，因為從Covid- 19疫情開始，普拿疼的供貨量就不是很穩定，不是藥師想進多少貨就有多少貨，而是由廠商來配給，加上幾波的新聞，一些政府官員總是會提到普拿疼的商品名，而不是講成分名，更讓民眾指定要買普拿疼，也讓供需更加失衡，反觀其他同成分、同藥效、不同台灣藥廠所生產的藥品卻還是在架面上站衛兵，不是台灣缺藥，是大家都只講同一商品名，反讓亂象增加。台南市藥師公會再次呼籲民眾，只要就近到社區藥局買同成分的退燒止痛藥，藥效一樣，而且會更省錢。