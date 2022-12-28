行車紀錄器影片曝！空拍照還原「河南200多車狂疊慘況」　已致1死

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭新大橋今（28）日上午7時許突發大霧，發生約200輛車追撞事故，從現場釋出的畫面可以發現，車輛在橋上撞成一團，甚至「車疊車」。事發後，車禍現場的行車紀錄器畫面曝光，事發路段有司機揮手示警，提示後面車輛。官方28日中午通報，事故已造成1人死亡。

▲河南鄭新大橋200輛車撞成一團。（圖／翻攝自影片）

綜合陸媒報導，據目擊者表示，一早天氣較冷，起霧導致路面溼滑，再加上能見度比較低，才導致這場車禍，「有的車都騎到另一輛車上了，出了車禍就有逆行趕回來救援的。」

透過現場畫面可以發現，橋上的車輛撞成一片，部分車輛玻璃碎裂，也有車輛車頭部位毀損嚴重，有的駕駛站在車頂上觀看，現場消防人員也從部分小客車中救出受困駕駛，情況一度混亂。

另外，據現場空拍照顯示，200多輛事故車追撞，狂擠爛成一團，形成一條長長的車龍。

▲行車紀錄器畫面曝。（圖／翻攝自影片）

據河南交通廣播報導，12月28日早上7點40分許，因大霧、團霧影響，鄭新黃河大橋北向南方向發生多車連環相撞交通事故。消防、急救、交警正在現場緊急處理，現場救援人員初步統計涉及車輛200多輛，傷者已送往醫院進行救治。目前大橋雙向車道實施封閉管理。截止10點55分，道路事故救援已經拖離4台車輛，能動的車輛正在陸續駛離事故現場，救援工作還在緊張有序地開展。

目前救援已經結束，現場已移交公安、交警部門處理。

▲現場空拍照曝。（圖／翻攝自影片）

據河南氣象今早發布消息稱，目前，河南省許昌、漯河、駐馬店、周口、南陽、平頂山、信陽、鄭州、濮陽等地的部分地區有能見度不足500公尺的霧，局地甚至不足200公尺。

▼現場畫面相當驚悚。（圖／翻攝自影片）