快訊／深夜斑馬線撞死母子！　豐原客運肇事司機10萬元交保

記者鄧木卿、翁子皓／台中報導

台中一輛公車昨(27)日深夜在學士路、英才路口綠燈左轉，未減速撞上斑馬線上正在過馬路的一家三口，導致30歲母親李女與年僅1歲的兒子當場重傷，經送醫搶救仍宣告不治，同樣遭撞的伊拉克籍32歲丈夫季男則僅受輕傷。檢方稍早相驗後，讓司機10萬元交保，目前載往台中地檢署等候交保。

▲台中公車過彎撞斃母子，司機10萬交保。（圖／記者鄧木卿翻攝）

肇事司機稍早在太太陪同下出面，表示自己心情很複雜，也感到很抱歉，不願多作回應，將交由檢察官調查處理。司機太太則表示，會與丈夫親自跟死者父親表達，目前正在設法與死者家屬取得聯繫。

回顧整起事件，當時季男一家想吃麥當勞，出門後發現麥當勞關了，於是準備回家，季男推著嬰兒推車與老婆走斑馬線過馬路，不料卻遭過彎的公車撞上，公車先撞到季男，但沒停下來，接著壓過小孩跟老婆的身體。警消到場時，李女以及1歲男嬰已經沒有呼吸心跳，由於事故發生地點就在中國醫旁，警消趕緊將3人送醫，但母子傷勢嚴重，經急救後雙雙宣告不治。初步了解，公車司機沒有酒駕，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。

▲台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）