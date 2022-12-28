清水8車連撞「母遭夾死」　上月才喪妻...男慟：失去2最心愛女人

▲台中清水8車連環撞「1死3傷」，死者兒子發文說上個月才喪妻，沒想到又接到母親的噩耗。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

國道4號清水段昨(27日)時許發生8車連環撞車禍，造成1死3傷，死者65歲陳女的石姓兒子，今(28日)在臉書發文指出，他上個月才喪妻，沒想到又接到母親的噩耗，「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我，真的好愛祢」，悲慟感嘆不知道這個年要怎麼過。

石男目前為市議員羅廷瑋服務處主任，他今天在臉書發文指出，「我的母親，昨天因為一場連環車禍不幸罹難，我接到噩耗第一時間到達大甲光田醫院急診室，看著母親因車身受壓後臃腫的身體心都碎了，隨後我也忍痛簽了放棄急救切結書，跪送媽媽上靈車，我真的好難過好難過。」

▲國4清水段東向起點與臨海路交界處，27日發生一起8車連環撞車禍。（圖／民眾提供）

石男也無奈表示，上個月才送走老婆，沒想到這個月又發生這樣的意外，讓他同時間失去2位最心愛的女人，情何以堪阿，「我們這個年要怎麼過?沒有媽媽在還算是個家嗎?媽媽我真的好愛妳。」

回顧案情，國道4號東向起點處與臨港路交界處27日15時許發生嚴重車禍，現場總計8車車禍，包含2台聯結車、1台大貨車、1台小貨車以及4台轎車，現場有轎車直接被「夾扁」、大貨車車頭全毀，1台白色轎車內2名女性受困，警消趕抵後，協助將2人救出，但副駕駛座女性救出時已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，肇責待釐清，而死者的兒子事後也在臉書PO文，痛訴接連失去妻子和母親的悲傷。