和通識同學曖昧！閨蜜一聽「加選同堂課」狂私聊　深夜裝醉床戰

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生最近在通識課上，認識某位別系的男生，她非常心儀對方，兩人也進入曖昧階段；沒想到，閨蜜得知後立刻加修該堂課，除了私下狂找該男聊天，更酒後滾床單，讓她憤怒又心碎。

女大生在論壇「zuvio」娓娓道來，最近她在通識課上因分組的緣故，認識一位經濟系的男生，「我非常非常喜歡他，也正跟他曖昧，我朋友知道以後，就說很好奇對方長怎樣，想來上我們這堂課，我也沒多想，就說好阿那妳去加選。」

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怎料，閨蜜進到這堂課後，暗地裡狂找曖昧男聊天，有一晚甚至故意裝醉，打電話叫對方去接她，再趁機灌酒，最後把曖昧男帶回租屋處發生關係。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

眼看戀情尚未萌芽，就被好姊妹橫插一腳，原po忍不住氣罵，「真的是很過分，朋友這樣當對嗎？曖昧男會去接她，只是因為不懂得拒絕別人，結果被她得逞，有這種朋友，真的很慘。」

對此，網友們紛紛回應，「只能說各憑本事，畢竟你們還沒在一起，妳閨蜜只是不講道義而已。男生是不是太單純我不知道，這社會是現實的，往往一個猶豫就會錯失機會」、「兩個人都不無辜啦，妳找下一位吧」、「額...曖昧男是多帥，讓妳失去了看人的能力？好像都是朋友的問題一樣，一聽也知道那男生沒那麼單純好嗎」。

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