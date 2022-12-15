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她網戀主播男友12年！連面都沒見「狂匯錢近千萬」　知身分秒報警

記者鄭思楠／綜合報導

上海一吳姓女子（化姓）近日發現自己相戀12年的理想男友、知名新聞主播竟是身邊好閨蜜假扮，最終人財兩空的她選擇向警方報案。嫌犯余姓女子供述，因12年前對方母親的一句話，讓她懷恨在心決定報仇。目前，相關案情仍在進一步調查中。

據《中國新聞周刊》報導，上海普陀警方14日公布，偵破一起令人瞠目結舌的「女扮男裝」的網戀受騙案。受害人吳女被喬裝成知名新聞男主播的好閨蜜足足欺騙12年，受騙金額將近200萬元人民幣（約新台幣882萬元）。

原來，兩人曾是多年的鄰居，雙方父母也是熟悉的朋友。吳女的媽媽曾在閒聊時嘲諷過余女的家庭條件，讓余女一直懷恨在心、無法釋懷。余女透露，「當時她媽媽說我長得不太好看，家裡條件也不好，將來嫁出去有困難。」

▲▼網戀12年從未見面！女子被騙200萬報警。（圖／翻攝自影片）

▲網戀12年從未見面！女子被騙200萬報警。（圖／翻攝自影片）

於是懷著「我嫁不出去，妳家女兒也別想嫁出去」的想法，決定報復李女和李母。2009年4月，余女在吳女家做客時，吳女母親讓其為女兒介紹男友。於是，余女謊稱某知名新聞主播是自己男友的好友，可以介紹認識。

2009年至2018年，吳女與「主播男友」開始網戀，但雙方未曾謀面。每當吳女提出見面，「主播男友」都以不想公開戀情等理由搪塞。為此，余女也總是充當中間人，安撫吳女的情緒，讓吳女覺得「主播男友」也深愛著自己。

余女到案後交代，起初並沒有想詐欺錢財，但2018年時自己患上重病，經濟困窘，這才突發奇想，不如利用「主播男友」的身分向李女要錢。康復後的余女嘗到甜頭，便一直用各種不同的藉口向李女索要錢財，甚至以分手威脅。

最終，欲壑難填的余女不僅掏空了吳女的全部積蓄，還欠下了幾十萬人民幣外債。11月20日，負債累累的吳女上門找到余女，想通過她找到「主播男友」討要說法。眼見無力繼續隱瞞的余女，最終坦白了一切真相。

目前，余女因涉嫌詐騙罪已被普陀警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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