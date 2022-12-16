「不孕小三」啪啪5次就中！正宮0動靜怒了：1年沒避孕　醫破盲點

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名20多歲妹最近震驚得知，男友先前出軌的對象，竟然懷孕了，令她無法理解的是，對方不孕且做愛不到5次就中獎，反觀她和男友交往1年多，明明沒有避孕，肚子卻始終零動靜。面對正宮的提問，婦產科名醫蘇怡寧搖頭回11字，也直言「不知道這件事我能怎麼幫妳。」

蘇怡寧在臉書分享截圖，一名20出頭的年輕女生私訊求解，透露另一半30多歲，兩人交往1年多，儘管沒做任何避孕措施，仍沒有懷孕；接著她話鋒一轉，表示男友10月底時，和別的女生發生關係，「但聽說對方不孕，好像是子宮倒著長吧？懷孕機率只有30%，結果這幾天告知我男友，說她懷孕了。」

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原po不禁疑惑地問，「我這麼年輕都沒懷孕，她不易懷孕，性行為也不到5次吧！這到底是什麼機率，會有這種情況發生......？」而蘇怡寧看完只反問了一句，「妳怎麼知道他們只有5次？」

▲男友劈腿，現在小三又懷孕了。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

針對女網友的案例，蘇怡寧也坦言，「孩子，這個世界很複雜的，我只是個婦產科醫師，我也不知道這件事我能怎麼幫妳。」

對此，網友們紛紛回應，「一語驚醒夢中人」、「5次應該是有少個0吧」、「所以不孕就可原諒嗎？這種事我通常都建議分手」、「這種疑問很天真，覺得很可憐也很可愛，總之塊陶（快逃），下一個會更好，才20多歲，人生正美好」、「青春正好，先分手」、「對方有沒有懷孕根本不是重點，男友會偷吃就趕快跑吧」。

另外，文章也釣出禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽，傻眼直呼「子宮倒著長、懷孕機率30%，應該也不是不孕的定義，怎麼還跟騙人的嘴在一起？」

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