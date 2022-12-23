用「特別叫醒」求啪啪！男友突喊：冬至身體會虛…妹子被拒失望了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

昨（22）日是一年一度的冬至，除了有吃湯圓的習俗之外，命理師也有提醒禁忌要小心。一名女網友就好奇，關於這些禁忌是真的需要遵守，還是其實只是迷信。因為她在冬至向男友求歡的時候，對方竟以「不宜行房」的理由拒絕，讓她相當傻眼，好奇眾人的看法。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，21日和男友本來想要壞壞，但因為對方晚餐吃太多，突然覺得腹脹不舒服，於是詢問「能不能明天再補？」她體諒男方的身體狀況，不敢太過於勉強，當下只好答應。

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到了隔天早上，原PO想給男友一個驚喜，打算用「特別叫醒」求歡，未料對方卻突然拒絕，說「今天冬至不宜行房，身體會變虛弱」，還特別找相關的資料出來佐證，讓她相當傻眼，「想問大家，真的會影響什麼身體嗎？還是只是迷信？」

不少網友看到後紛紛表示，「我去年冬至做5次，隔天再5次怎麼說，不信的去試試」、「那麼冷就是要靠雙人運動熱起來啊」、「明天不宜吃飯，就不吃嗎？」「人體虛寒才要多運動」、「那些拍AV的不就傷一堆元氣哈哈哈，聽聽就好啦」、「照做，而且我熱到全身脫光」、「只是冷到不想動啦」。原PO也說，事後有和男友提起此事，對方才說「我只是開玩笑的，沒想到妳會這麼認真」，後來也順利充電完畢。