閨蜜變歸me！男友聖誕節爽約「消失一整晚」　她見狗血真相傻眼

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男友聖誕節爽約「竟約閨蜜出遊過夜」！消失一整晚　她得知真相崩潰

▲性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲閨蜜跑到男友房間睡覺。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

今天是一年一度的聖誕節，許多人早早就約好另一半，一起共度浪漫的一天，不過這名女網友難過表示，本來跟男友約好一起過聖誕節，但對方前幾天突然說小組要去花蓮做期末報告，無法一起過節，雖然很難過但原PO還是妥協了，怎料男友自從出發之後都沒有傳訊息給她，等了一晚，等到的卻是讓她心碎的消息。

女網友在Dcard上發文，「男友爽約卻跑去和我閨蜜睡同張床過夜...」男友是她的初戀，在一起快兩年，還沒有一起過過聖誕節，今年說好要一起去外縣市過節，她內心超期待，怎料男友前幾天突然說，要跟小組同學去花蓮咖啡廳做報告，玩兩天一夜。

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兩人因此吵架，本來說好卻爽約，加上小組成員有男有女，大家要住在同一間房，但原PO最後還是答應了，「因為是為了作業，我也不好意思太強烈反對，加上我最好的朋友也在他們組內，想說有個人幫我看著，應該不至於發生什麼事」。

沒想到男友到花蓮後，訊息不讀不回，直到隔天早上才回，接著又消失了，下午原PO就收到同組女同學傳來的訊息。女同學表示，男生跟同組的另外一位女生走很近，還牽手一起散步，早上起床的時候，女生沒有跟我一起睡，「好像是從你男朋友那邊回來，就有看到他們抱在一起道別」。

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▲原PO被好友背叛。（示意圖／PAKUTASO）

原PO心碎表示，訊息中的「另一位女生」就是她最好的朋友，沒想過這麼狗血的事情會發生在她身上，「現在不知道該怎麼辦，我要分手嗎，不甘心初戀就這樣結束」。

對此，網友勸原PO直接分手了，「閨蜜變歸me，聖誕節變剩單節」、「同組女同學人好好」、「這種爛男人和歸me不要留來跨年過節，妳值得更好的人」、「這個時候千萬不要心有不甘，也不要初戀情節，以後妳只會笑自己很笨不早點放手」、「那個女同學可以當妳的新閨蜜了」、「一次看清了兩個人，恭喜妳」。

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