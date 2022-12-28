花百元換日本、韓國機票！量販店開賣「兔年刮刮卡」　限量7萬張

▲愛買兔年刮刮卡開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買福袋、刮刮卡試手氣！繼4大超商、全聯先後公開新春福袋內容後，量販店「愛買」也終於開賣超俗「百元兔年刮刮卡」了，全台限量7萬張，且張張有獎，頭獎大手筆送出東京雙人來回機票1組，二獎則是首爾來回機票2組，還有APPLE Watch Series 8等大獎，划算爆表，即日起至2023年1月31日限時開賣。

愛買2023年限定「兔年刮刮卡」來了，全台只有7萬張，即日起至2023年1月31日限時開刮，今年大手筆送出3大熱門航點雙人來回機票，頭獎是台北到東京來回機票1組，二、三獎則分別是台北到首爾來回機票2組、台北到曼谷來回機票2組，一共有5位幸運兒有機會只花百元換到機票，還有APPLE Watch Series 8、愛買提貨券5千元等大獎，趕緊衝買。

▲全聯兔年福袋送3台名車。

另，全聯今年則攜手大潤發共同販售「兔年福袋」，一共有3種不同規格選擇，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，每款都有豐富好物，像是飲料零食、福利熊周邊文創品等，以及超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22000萬元，福袋總共限量「14萬7000個」，預計發行「23萬組抽獎序號」，2023年1月22日上午9時於全台全聯1100間實體門市及大潤發20間門市開賣。

頭獎部分創紀錄祭出「3頭獎」，包含市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」及市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，總價值高達近830萬，另外還有天際航空熱氣球自由飛2人體驗組、中華航空桃園飛沖繩、桃園飛清邁單人來回機票等獎項，將於2023年1月30日下午1時於全聯官方臉書粉專及大潤發臉書粉專直播開獎。

提醒「福利熊兔年生肖福袋」內含1組抽獎序號，限量122000個；「萬國通路13吋手提箱」則有藍色、亮銀河紅2款，各限量11000個，內有7組抽獎序號；「萬國通路24吋細鋁框行李箱」則多達14組抽獎序號，限量3000個，每店販售數量皆以現場公告為準、售完為止。

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