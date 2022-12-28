400萬現金大放送！全家「12款兔年福袋」開箱　還有2台賓士等開回家

▲全家12款兔年福袋來了 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

就等這一袋了！全家年年搶翻的「新春福袋」終於登場，今年頭獎霸氣祭出300萬現金，貳獎更送出150萬賓士車2台，超級大手筆，福袋部分除了最受歡迎的200元福兔好運福袋外，還有6款超可愛肖像福袋、像是美樂蒂、兔巴哥通通有，並加碼推專屬現金100萬獎項，另外還有3款品牌聯名福袋任挑任選，1月1日上午10時起陸續開賣，數量有限、售完為止。

▲200元福兔好運福袋有3種造型選擇。

全家2023年新春福袋頭獎首度推出實領「300萬現金」1人獨享，就是要讓消費者年終獎金加碼翻倍賺，貳獎至玖獎部分更送出價值150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台、東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬、長榮航空亞洲航線機票來回、iPhone14、Tiffany手鍊等多項大獎，超級大手筆，且袋袋都有機會抽中，肯定要試一波手氣。

福袋部分一口氣網羅12款選擇，1月1日搶先開賣「福兔好運福袋」，一共有3款造型共12種超值零食、飲料組合，還加碼送贈品及抽獎券，全台限量95萬個，只要花200元就有機會成為百萬富翁；1月11日起再開賣超可愛「肖像福袋」，找來美樂蒂、布丁狗、兔巴哥、崔弟及馬來貘合作，打造6款療癒福袋選擇，且每款肖像福袋都有專屬周邊及抽獎券，抽獎券部分加碼送專屬特獎現金100萬，只要購買肖像福袋並登錄序號就有機會抽中。

▲▼1月11日開賣6款超可愛肖像福袋。

肖像福袋部分，399元有美樂蒂、布丁狗及馬來貘結合摺疊收納箱及可裝個人隨身物品的果凍包，限量6萬組；699元則有兔巴哥、崔弟特製2款福袋，是以伸縮收納籃為包裝，內含餐盤、果凍包，可愛爆表，限量4萬組；999元則有馬來貘摺疊推車，內含零錢包與果凍包，限量1萬組，以上福袋也都放進多款零食、飲品，好吃好用一次滿足。

▲馬來貘摺疊推車福袋只有1萬組。

▲加碼還有3款品牌聯名福袋等收藏。

除外，還有3C、公仔迷最愛的品牌聯名福袋，特意找來PQI、Miravivi與野獸國聯手推出3款福袋選擇，價格為499、599元，內含造型行動電源、藍芽耳機等3C好禮，以及眾多可愛授權小物與公仔，一共限量38500份，同樣也有抽獎券等抽大獎，1月11日起開賣。

▲OK mart兔年限定福袋「鴻兔大展招財包」。（圖／業者提供）

另，OK mart新春限定「百元福袋」也正式開賣了，今年強勢推出「鴻兔大展招財包」，內含6項食飲品共有5種組合，再加上刮刮卡1張，只要100元就能買到，頭獎大手筆送出「亞帝芬奇1克拉心型鑽石項鍊」，市值高達36萬元，另外還有TOKUYO Mini玩美椅PLUS按摩沙發、東芝43吋4K HDR液晶電視、國際牌除濕機等獎項，且袋袋有獎，全台限量10萬個，即日起至2023年2月5日限時開搶，售完為止。

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